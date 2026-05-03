Тунчев: Има напрежение в отбора, но ще излезем от тази ситуация

Наставникът на Арда Александър Тунчев остана разочарован от това, че неговият отбор не спечели домакинството си на Черно море и срещата завърши 0:0.

“Нормално е да има разочарование. Ние бяхме отборът, който желаеше повече победата. Създадохме повече ситуации, но за наше нещастие не успяхме да ги реализираме. Завършващият удар ни изневери.

След последните мачове има някакво напрежение в отбора. Видяхте, че създадохме куп положения срещу Локомотив (Пловдив), но не успяхме да ги отбележим. Ще излезем от тази ситуация.

Днес беше доста трудно. Черно море е стойностен и добре групиран отбор. През първото полувреме контролирахме всичко. След почивката се поуморихме и беше по-трудно.

Познаваме се добре с Илиан, той ми даде път в треньорската професия.", завърши Тунчев.

