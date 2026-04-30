11-те на Локомотив (Пд) и Арда

Локомотив (Пловдив) посреща Арда в реванша от полуфиналите на Sesame Купа на България. Мачът на стадиона в парк "Лаута" е от 19:00 часа и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.

"Черно-белите" имат сериозна преднина, след като спечелиха с 4:0 в Кърджали и днешният двубой изглежда като протоколен за тях. Тимът на Александър Тунчев обаче е готов да хвърли всички сили, за да обърка сметките им. Победителят от тази двойка ще се изправи срещу ЦСКА в битката за трофея.

Стартови състави:

ЛОКОМОТИВ: 1. Боян Милосавлиевич, 2. Адриан Кова, 4. Андрей Киндриш, 13. Лукас Риян, 5. Тодор Павлов, 22. Ивайло Иванов, 29. Георги Чорбаджийски, 12. Ефе Али, 7. Жоел Цварц, 94. Каталин Иту;

АРДА: 1. Анатолий Господинов, 8. Атанас Кабов, 10. Светослав Ковачев, 17. Патрик Луан, 20. Серкан Юсеин, 21. Вячеслав Велев, 23. Емил Виячки, 24. Мартин Паскалев, 35. Димитър Велковски, 39. Антонио Вутов, 80. Лъчезар Котев;