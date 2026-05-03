  Велковски: Тежи ни, че не вкарваме голове

Велковски: Тежи ни, че не вкарваме голове

  • 3 май 2026 | 15:37
Бранителят на Арда (Кърджали) Димитър Велковски сподели впечатленията си след нулевото равенство с Черно море.

„Истината е, че дадохме доста през първото полувреме. Мачът за Купата си оказа влияние. Хвърлихме там доста сили, въпреки че знаехме, че ще е трудно. Второто полувреме темпото спадна. Когато не се възползваме от ситуациите, е нормално да завършим наравно. Не знам защо не вкарваме. Постоянно си го говорим това нещо. Истината е, че тежи на отбора това, че не вкарваме. Създадохме много положения и срещу Локомотив, но не можем да вкараме. Имаме качеството да вкарваме повече. Доста завързана стана битката за петото място. Гледаме да вземем колкото може повече от домакинските мачове. Гостуванията ни са тежки, защото знаем, че се играе тежко навън. Борбата ще е до последно“.

