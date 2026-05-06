Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

Билетите за финала в турнира за Sesame Купа на България не са пуснати в продажба, защото финалистите в турнира - ЦСКА и Локомотив (Пловдив), не могат да се договорят за това кой каква борйка да получи.

“Червените” настояват да вземат секторите “В”, “Г” и поне половината “А”. Пловдивчани пък искат стадионът да е разделен 50/50.

В тази връзка снощи “смърфовете” излязоха със следната позиция:

“Скъпи локомотивци,

Във връзка с появилите се различни слухове и коментари, ръководството на ПФК Локомотив Пловдив Ви уведомява, че:

1. Желае и ще се бори да получи максимален брой сектори на стадиона, за да се гарантира, че всички наши привърженици и симпатизанти (както от България, така и от чужбина) ще имат възможността да подкрепят адекватно нашия клуб на финала за Купата на България на 20 май.

2. Все още няма взето конкретно решение за това колко билета ще бъдат отпуснати на нашия клуб и на кои точно сектори ще имаме възможност да се позиционират нашите фенове!

3. В социалните мрежи и в някои медии се появиха спекулативни материали с конкретни бройки билети, които не отговарят на истината и никога не са били обсъждани от представители на Локомотив с която и да било институция, която е пряко ангажирана с организирането и провеждането на Финала за Купата на България! Тези цифри са далеч от коментираните от нас!

4. В следващите няколко дни предстои среща между ръководството на Локомотив, ръководството на ЦСКА, ръководните органи на организаторите на турнира и представители на СДВР, за да се финализира въпроса с билетите и секторите!

Молим всички заинтересовани от темата лица да не спекулират и да не пускат в социалните мрежи и медиите информация, която е с невярно съдържание!

Уверяваме ви, че ръководството на ПФК Локомотив ще защити достойно както нашия клуб, така и нашите фенове на предстоящата среща!”

ЦСКА все още не е коментирал този казус.