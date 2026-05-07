Кварацхелия счупи рекорди с поредното си силно представяне в елиминациите на ШЛ

Звездата на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия изигра поредния си феноменален мач за отбора в елиминациите на Шампионската лига, отчитайки се с асистенция за ранния гол на Усман Дембеле при ремито 1:1 в реванша с Байерн (Мюнхен).

Кварацхелия: Ще бъде трудно срещу Арсенал

Така Кварацхелия стана единственият играч в историята на турнира, който се отчита с попадение или голов пас в седем поредни елиминационни срещи в рамките на един сезон. Тази пролет крилото натрупа общо седем гола и три асистенции. Серията му започна в реванша с Монако, където успя да се разпише веднъж. В двата мача с Челси Хвича беше на висота, отчитайки се с три попадения и едно голово попадение. Срещу Ливърпул грузинският национал добави на сметката си един гол и една асистенция, срещу Байерн беше точен на два пъти и добави един голов пас.

Само трима играчи в историята на турнира имат повече голови приноси в елиминациите в една и съща кампания: Кристиано Роналдо (8 през (2013/14 и 2016/17), Лионел Меси (8 през 2011/12) и Карим Бензема (10 през 2021/22). Нито един от тях обаче не успя да се разпише или асистира в седем поредни мача от тази фаза в ШЛ.

Ако се добавят срещите от основната фаза на турнира, през този сезон Кварацхелия има общо 16 голови приноса (10 гола и 6 асистенции) в 15 двубоя, като демонстрира ефективност и срещу Аталанта (гол), Байер (Леверкузен) (гол и асистенция), Тотнъм (асистенция), Спортинг (Лисабон) (гол) и Нюкасъл (гол).

Включвайки статистиката му от миналата кампания, 25-годишният играч вече има 15 гола + асистенции в 17 елиминационни срещи в Шампионската лига с екипа на парижани. Така той се превърна в едва третия футболист в клубната история, който достига този брой голови приноси в тази фаза на ШЛ. Преди него са го правили само Усман Дембеле (19 в 22 мача) и Килиан Мбапе (17 в 24 мача).

