Луис Енрике: Много сме щастливи

Луис Енрике говори след второто поредно класиране на Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Парижани стигнаха до спора за трофея, след като направиха равенство 1:1 срещу Байерн (Мюнхен) в полуфиналния реванш и след победата с 5:4 в първия мач продължиха напред с общ резултат 6:5. Ако на 30 май на спортното бижу "Арена Пушкаш" френския гранд вдигне трофея Луис Енрике ще превърне в едва втория тим след края на ерата на Купата на европейските шампиони, който печели "Ушатата" в последователни сезони.

ПСЖ може да стори нещо, което само Реал Мадрид е правил

"Хакаркерът, който показахме срещу отбор като Байерн е толкова положителен. Много сме щастливи, че стигаме до втори пореден финал в Шампионската лига. Беше много напрегнато. Много трудно. Те играят футбол на най-високо ниво. Обичаме да налагаме висока преса. Много сме щастливи.

Работим от месеци, за да стигнем до финала за втори пореден път. Вече казах, че имаме най-добрия отбор. И не сгреших. Байерн е на нашето ниво. Арсенал е един от най-добрите отбори този сезон. Те все още имат шанс да се борят за титлата в Премиър лийг. Уверен съм в отбора си и го ценя. Но е трудно да се каже дали настоящият отбор на ПСЖ е по-силен от този от миналия сезон", каза Енрике.