  • 7 май 2026 | 06:22
ПСЖ е петият отбор през XXI век поредни финала в ШЛ

Пари Сен Жермен ще играе на финала на Шампионската лига за втори пореден път.

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

Отборът на Луис Енрике победи Байерн (Мюнхен) след 5:4 и 1:1 и ще се изправи срещу Арсенал на финала. Парижани спечелиха турнира миналата година.

ПСЖ може да стори нещо, което само Реал Мадрид е правил

През XXI век Реал Мадрид (2016, 2017, 2018), Ливърпул (2018, 2019), Байерн Мюнхен (2012, 2013) и Манчестър Юнайтед (2008, 2009) са достигали до финала два пъти поред. На границата на Милениума Валенсия също играе в последователни финали (2000, 2001), но за разлика от другите тимове остава с празни ръце и в двата случая.

Луис Енрике: Много сме щастливи

Измежду въпросните тимове пък единствено Реал Мадрид вдигна трофея във всичките случаи, в които стигна до големия финал. Така "кралете" продължават да са единственият клуб, печелил надпреварата в последователни години, както преди 1992 г., когато тя носеше името Купа на европейските шампиони, така и в обновения формат на Шампионската лига от сезон 1992/1993 насам. Пари Сен Жермен има шанса да стане втория тим от ерата на Шампионската лига, който стига трофея в две последователни години, ако триумфира на спортното бижу "Арена Пушкаш". в Будапеща, Унгария срещу Арсенал на 30 май.

