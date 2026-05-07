  7 май 2026 | 00:33
ПСЖ може да стори нещо, което само Реал Мадрид е правил

Пари Сен Жермен стигна за втора поредна година до финала на Шампионската лига и е напът да направи нещо историческо. Селекцията на Луис Енрике ще спори на 30 май в Будапеща на спортното бижу “Арена Пушкаш” и ако спечели, това ще бъде втора поредна европейска титла за французите.

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

Това е постижение, което единствено Реал Мадрид е правил след края на ерата на Купата на европейските шампиони. Мадридчани дори го сториха в три последователни сезона в периода 2015-2018, когато на два пъти надвиха градския си съперник Атлетико Мадрид и веднъж италианския Ювентус.

Интересното е, че миналата година при първата си европейска титла момчетата на Луис Енрике също надвиха италиански тим в лицето на Интер.

Иначе в ерата на КЕШ до сезон 1991/1992 Реал Мадрид (1956-1960), Бенфика (1961-1962), Интер (1964-1965), Аякс (1971-1973), Байерн (Мюнхен) (1974-1976), Ливърпул (1977-1978) и Нотингам Форест (1979-1980) са печелили два или повече поредни финала в най-престижния европейски клубен турнир.

