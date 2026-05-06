Де ла Фуенте представи автобиографията си и говори за случващото се с Ямал и Карвахал

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте представи в Мадрид своята книга "La vida se entena cada día". ("Животът се тренира всеки ден"). В творбата се проследява кариерата му от времето му като играч до спечелването на Лигата на нациите през 2023 г. и триумфа на Евро 2024 г.

Освен съдържанието на книгата, логично темата за предстоящия Мондиал 2026 постоянно витаеше във въздуха. „Имам много неща, за които да благодаря в живота“, започна изказването си селекционерът, спомняйки си за най-близките хора в живота си.

🙏Luis de la Fuente: "Lamine piensa 24 horas en su trabajo, si Dios quiere, llegará lo mejor posible al Mundial"



🤔El seleccionador español presentó su autobiografía y respondió a preguntas sobre elegibles como Gavi: "Está compitiendo fantásticamente en su club y lo celebramos.… — Diario SPORT (@sport) May 6, 2026

„Това, което чувствам, държейки тази книга, е много изживян живот. Единственото, което се опитвам да представя, е моят начин да гледам на живота. И той работи. Защото ме доведе до мястото, където съм днес, което вероятно никога не съм си представял“, заяви още Де ла Фуенте.

„Исках да разсъждавам върху един начин на живот. Книгата се основава на моето семейство, моите големи приятели и учители“, започна представянето Де ла Фуенте, който си спомни за живота на баща си, търговски моряк. „Луис, спечели си правото хората да те слушат“, бил съветът, който получил като млад, когато дори не си е представял, че ще стане професионален футболист. „Опитвам се да разкажа за един начин на виждане на живота“, каза треньорът, който никога не е мислил, че ще заеме позицията, която има днес.

📚 Luis de la Fuente presenta su libro 'La vida se entrena cada día'.



📹 @Dani_demarcos pic.twitter.com/YbzdVfJqt1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 6, 2026

„Числото 13 е много специално за мен. Това е тринадесетата ми година във Федерацията. Така че внимавайте. А то е и кратно на 26. Сигурен съм, че списъкът с 26 играчи за Мондиал 2026. ще ви хареса, когато го обявим. Напълно ми е ясен. Ще ви хареса толкова, колкото и книгата. Ще се борим докрай, защото това е нашата философия“, отбеляза той.

Най-големият ми страх в момента е един - да няма средносрочни или дългосрочни контузии. Но имаме изградена група, едно семейство, което функционира много добре. И това е най-важното, което притежаваме“.

🔴 De la Fuente: "Lamine estoy seguro que recuperará su nivel para el Mundial"



✍️ @manelbru https://t.co/WFknI5FuPW — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 6, 2026

В книгата си той коментира конкретни имена като Ламин Ямал. За звездата на Барселона селекционерът изтъква, че „освен големия си талант, той тренира по три часа на ден, ходи на фитнес, посещава своя физиотерапевт, диетолог и психолог, и се отдава на своята невидима тренировка, което е най-важното“. Според Де ла Фуенте „невидимата тренировка е нещо, което много хора не познават. Става въпрос да мислиш за работата си 24 часа в денонощието. На Ламин никой нищо не му подарява“.

„Говоря за Ламин, защото го познавам много добре. Ако е рекъл Господ, той ще пристигне на Световното в най-добрата възможна форма. Той и Нико Уилямс са много важни за нас. Но както и останалите. Надявам се и съм сигурен, че ще се възстановят. Убеден съм, че всички ще пристигнат здрави“,, обясни Де ла Фуенте, по-уверен, след като е видял Ламин да работи във фитнеса.

💬 De la Fuente: "Gavi está en un momento muy bueno y compitiendo fantásticamente bien. Es la mejor noticia para todos" pic.twitter.com/x73qKrea5I — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 6, 2026

Относно Гави, друг играч на Барса и кандидат за място в списъка му, той коментира следното: „Той е в много добър момент. Най-хубавото е, че е възстановен. Състезава се фантастично в клуба си и ние се радваме за това. Това е най-добрата новина. След това ще вземем решение дали да повикаме даден играч или не“.

Да знаеш какво искаш не означава да не изпадаш в противоречия. Един пасаж от книгата илюстрира това перфектно. „Да оставя Серхио Рамос извън националния отбор беше много трудно, тъй като поддържах страхотни отношения с него и семейството му.“

🚨🗣️ Luis de la Fuente on Dani Carvajal: “We spoke yesterday. It's nothing serious. But he needs time to show his true potential. We'll see if he can prove it and if he gets the chance.



Just like when I brought him to the national team, he'll understand if I have to make the… pic.twitter.com/DbBXuRjhm1 — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 6, 2026

Беше споменато и името на Килиан Мбапе и спекулациите относно напрежението в Реал Мадрид заради поведението на французина, но селекционерът не навлезе в темата: „Нямам информация, за да говоря за това. Бих сгрешил, ако изкажа мнение, а много ме дразнят лъжата, манипулацията, дезинформацията...“.

Накрая Де ла Фуенте говори и за десния бек на Реал Даниел Карвахал: „Той е много важна фигура за нашата съблекалня, капитан с главна буква. Вчера говорих с него. Проблемът му не е сериозен, но се нуждае от време. Той знае, че решението, което ще взема, ще бъде взето нормално. Всички бихме се радвали той да е на своето ниво. Аз – първи“. В същия дух той приветства и „страхотния момент, в който се намира Гави“.

Следвай ни:

Снимки: Imago