Испания уреди контрола с последния участник на Мондиал 2026

Европейският шампион Испания е уредил още една контрола като част от подготовката си за Световното първенство през това лято, съобщи местната футболна федерация.
Приятелската среща ще бъде срещу последния отбор, гарантирал си участие на Мондиал 2026, а именно Ирак, който точно преди месец спечели с 2:1 баража си с Боливия. Предстоящият мач ще се проведе на 4 юни на “Риасор” в Ла Коруня. Това ще е последната проверка на испанска земя за “Ла Фурия роха”, която четири дни по-късно ще има контрола и с Перу, но в мексиканския град Пуебла.
На турнира в Северна Америка Испания е в една група с Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, докато изтеглените съперници на Ирак са Норвегия, Франция и Сенегал.