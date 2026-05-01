Испания уреди контрола с последния участник на Мондиал 2026

Европейският шампион Испания е уредил още една контрола като част от подготовката си за Световното първенство през това лято, съобщи местната футболна федерация.

Приятелската среща ще бъде срещу последния отбор, гарантирал си участие на Мондиал 2026, а именно Ирак, който точно преди месец спечели с 2:1 баража си с Боливия. Предстоящият мач ще се проведе на 4 юни на “Риасор” в Ла Коруня. Това ще е последната проверка на испанска земя за “Ла Фурия роха”, която четири дни по-късно ще има контрола и с Перу, но в мексиканския град Пуебла.

На турнира в Северна Америка Испания е в една група с Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, докато изтеглените съперници на Ирак са Норвегия, Франция и Сенегал.

Венеция се завърна в Серия "А" въпреки подвиг на Специя в отсъствието на Петко Христов

Родители са заплашени от затвор на Мондиала, ако купят бира на децата си

Дилемата пред Модрич: още една година в Милан или окачване на бутонките

Де Дзерби: Загубеняците плачат и мислят негативно, няма да е чудо да победим Астън Вила

Роналд Куман съжалява за тежката контузия на Чави Симонс

Линейка “потъна” в наводнения терен на мач в Румъния

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

Добруджа 0:3 Локомотив (София), гол на Тауи

Монтана се добра до точка срещу Септември

Спартак Плевен се върна в играта, Балкан е първият полуфиналист в Sesame НБЛ

Очаквайте на живо: Ще успее ли Апоел да изравни серията с Реал Мадрид в плейофите на Евролигата?

Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

