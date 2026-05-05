  Sportal.bg
  2. Барселона
  • 5 май 2026 | 22:33
Ламин Ямал поднови тренировки

Крилото на Барселона и испанския национален отбор Ламин Ямал отново тренира на терен след контузията си. 18-годишният футболист е приключил първоначалния етап от своята рехабилитация във фитнеса и вече провежда индивидуални занимания на игрището.

Ямал получи травмата си на 22 април, когато претърпя частично разкъсване на мускул на левия крак.

Очаква се нападателят да успее да се възстанови напълно за началото на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

През настоящия сезон Ямал е изиграл 45 мача във всички турнири, в които е отбелязал 24 гола и е направил 18 асистенции.

Снимки: Imago

