Ламин Ямал поднови тренировки

Крилото на Барселона и испанския национален отбор Ламин Ямал отново тренира на терен след контузията си. 18-годишният футболист е приключил първоначалния етап от своята рехабилитация във фитнеса и вече провежда индивидуални занимания на игрището.

Ямал получи травмата си на 22 април, когато претърпя частично разкъсване на мускул на левия крак.

🚨🚴🏾‍♂️ Lamine Yamal begins training on grass and working in the gym.



He’s expected to be ready for World Cup. pic.twitter.com/CyOqC2scZJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2026

Очаква се нападателят да успее да се възстанови напълно за началото на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

През настоящия сезон Ямал е изиграл 45 мача във всички турнири, в които е отбелязал 24 гола и е направил 18 асистенции.

Снимки: Imago