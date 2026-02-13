Де ла Фуенте се надява Карвахал да получи повече игрово време

Селекционерът на националния тим на Испания Луис де ла Фуенте смята, че Дани Карвахал трябва да си върне увереността, получавайки повече игрово време от това, което има в момента в Реал Мадрид. 34-годишният Карвахал е сред ключовите футболисти за триумфа на Ла Роха на Европейското първенство през 2024 година, но към днешна дата се борят с контузии.

"Дали играе или не, това е друг въпрос, който не ме интересува. Но Дани е нещо сигурно, знаем какъв е и ако е писано да бъде там, ще бъде. Сега това, което е необходимо, е да получи игрово време и да си възвърне увереността“, коментира испанският национален треньор пред Cadena SER.

"Когато Дани е здрав, той е един от играчите, които ми предлагат най-голяма гаранция. Това не означава, че дори и да е здрав, трябва да дойде, защото може да има други играчи, които са в по-добра форма“, добави Луис де ла Фуенте.

