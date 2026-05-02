Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  Нова контузия за Карвахал, ветеранът пропуска "Ел Класико"

  2 май 2026 | 14:54
  • 395
  • 0

Реал Мадрид обяви официално, че капитанът Даниел Карвахал е получил нова контузия. Опитният десен бек има фрактура на един от пръстите на десния си крак и няма да играе известно време, включително и в дербито срещу Барселона в следващия кръг.

"След направените медицински прегледи на нашия играч Дани Карвахал от медицинския щаб на Реал Мадрид, той е диагностициран с фрактура на дисталната фаланга на петия пръст на десния крак. Предстои да се следи неговото състояние“, се казва в официалното съобщение на "лос бланкос".

Очаква се Карвахал да отсъства от терените около две седмици. Това означава, че той със сигурност пропуска двубоят утре срещу Еспаньол, дербито срещу Барселона в следващия кръг, както и домакинството на Овиедо.

Ветеранът би могъл да се завърне за последния мач на Реал Мадрид в Ла Лига срещу Атлетик Билбао на „Бернабеу“ на 24 май. По-малко вероятно е да бъде готов за предпоследния двубой от Ла Лига срещу Севиля, така че всичко сочи към едно последно сбогуване на капитана с феновете на отбора.

Договорът на Карвахал изтича в края на сезона и най-вероятно няма да бъде подновен.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Де Йонг: Винаги съм искал да играя за Барселона и няма причина да напускам

  • 2 май 2026 | 14:25
  • 425
  • 0
  • 2 май 2026 | 14:03
  • 1408
  • 1
  • 2 май 2026 | 13:55
  • 1890
  • 2
  • 2 май 2026 | 13:03
  • 1872
  • 2
  • 2 май 2026 | 07:00
  • 3482
  • 5
  • 2 май 2026 | 06:45
  • 1641
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

  • 2 май 2026 | 08:00
  • 27731
  • 237
  • 2 май 2026 | 15:19
  • 7161
  • 32
  • 2 май 2026 | 11:40
  • 24587
  • 6
  • 2 май 2026 | 12:14
  • 12642
  • 4
  • 2 май 2026 | 12:22
  • 17294
  • 24
  • 2 май 2026 | 07:45
  • 8908
  • 5