Нова контузия за Карвахал, ветеранът пропуска "Ел Класико"

Реал Мадрид обяви официално, че капитанът Даниел Карвахал е получил нова контузия. Опитният десен бек има фрактура на един от пръстите на десния си крак и няма да играе известно време, включително и в дербито срещу Барселона в следващия кръг.

"След направените медицински прегледи на нашия играч Дани Карвахал от медицинския щаб на Реал Мадрид, той е диагностициран с фрактура на дисталната фаланга на петия пръст на десния крак. Предстои да се следи неговото състояние“, се казва в официалното съобщение на "лос бланкос".

Очаква се Карвахал да отсъства от терените около две седмици. Това означава, че той със сигурност пропуска двубоят утре срещу Еспаньол, дербито срещу Барселона в следващия кръг, както и домакинството на Овиедо.

Ветеранът би могъл да се завърне за последния мач на Реал Мадрид в Ла Лига срещу Атлетик Билбао на „Бернабеу“ на 24 май. По-малко вероятно е да бъде готов за предпоследния двубой от Ла Лига срещу Севиля, така че всичко сочи към едно последно сбогуване на капитана с феновете на отбора.

Договорът на Карвахал изтича в края на сезона и най-вероятно няма да бъде подновен.

Снимки: Imago