Тиери Анри посочи с какво Ямал го изумява

Френската футболна легенда Тиери Анри похвали младата звезда на Барселона и националния отбор на Испания Ламин Ямал, казвайки, че е изумен от решенията, които тийнейджърът взема на терена. Той изрази желанието си да види контузения в момента младок в абсолютния му пик на предстоящото Световно първенство.

Бившият нападател на Барселона присъства на събитие на Samsung в Лондон, където изрази своите виждания за Мондиал 2026 и представянето на новите големи таланти във футбола. Тиери Анри открои именно 18-годишния Ямал като футболист, способен да блесне на турнира с изявите си. Той подчерта, че Ламин притежава рядко ниво на самообладание, което не отговаря на възрастта му.

„Знаете ли какво ме изуми в Ламин? Спомням си, че на полуфинала срещу Франция при контраатака, той (Ямал тогава е на 16 г. - бел.ред.) можеше да продължи да атакува, но имаше интелигентността да забави играта, да контролира темпото, защото това беше най-доброто за отбора. И каза същото на съотборниците си. Хората се концентрират върху уменията и техниката му, но това, което ме изуми, беше интелигентността му. Това хлапе играе сякаш е в квартала си. Времето ще покаже какво ще се случи, но той показа, че може да бъде звездата на всяко Световно първенство“, заяви Анри, цитиран от БТА.

„Надявам се, че ще бъде в пълни сили, защото на Световното първенство искаме най-добрите играчи в топ форма. Дори и да е по-зле за Франция, искам да видя най-добрия Ламин Ямал. Знаем, че е изключителен футболист и той вече го доказа на последното Европейско първенство, което Испания спечели“, добави 48-годишният французин.

Ламин Ямал вече може да се похвали с 25 мача и 6 гола за Испания.

Thierry Henry a demandé à Lamine Yamal de lui donner son maillot pour son fils



Lamine Yamal a accepté mais à une condition :



« Je veux le maillot d'Arsenal de Henry » 😅pic.twitter.com/ET5wrPdrIG — Riyadinho (@riyadinhoo_) May 4, 2026

