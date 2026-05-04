Кризата в атаката на Милан е най-тежката от 10 години насам

  • 4 май 2026 | 22:35
  • 1175
  • 6

Милан е отбелязал едва 48 гола през сезон 2025-26, което води до най-лошия им голов показател за последното десетилетие. „Росонерите“ спечелиха само един от последните си пет мача в Серия "А", като събраха едва четири точки в този период. Загубата с 0:2 от Сасуоло в неделя рискува да застраши мястото им в Шампионската лига. Отборът има само пет точки повече от Комо три кръга преди края, а Рома може да се доближи на три точки зад тях, ако победи Фиорентина тази вечер.

С отбелязани 48 гола в 35 мача, се очаква Милан да завърши кампанията с най-лошия си голов рекорд за последните десет години. Изданието MilanNews съобщи за притеснителната статистика на нападателите на Милан през втората половина на сезона.

Звездата на националния отбор на САЩ, Кристиан Пулишич, не се е разписвал от 126 дни, като последният му гол датира от 28 декември 2025 г.

Януарското попълнение Никлас Фюлкруг отбеляза последния си гол на 18 януари 2026 г. Кристофър Нкунку пък не е вкарвал гол от 69 дни (3 февруари 2026 г. срещу Болоня).

Сантиаго Хименес прекара няколко месеца извън терените поради контузия и все още не е отбелязал гол в Серия "А" през този сезон. Последното му попадение в мач от първенството беше на 9 май 2025 г., което е на практика преди една година.

Не на последно място, Рафаел Леао не е вкарвал гол от 1 март, когато „росонерите“ спечелиха с 2:0 срещу Кремонезе.

Голов рекорд на Милан за последните 10 години:

2016-17: 57 гола

2017-18: 56 гола

2018-19: 55 гола

2019/20: 63 гола

2020/21: 74 гола

2021-22: 69 гола

2022-23: 64 гола

2023-24: 76 гола

2024-25: 61 гола

