Рафаел Леао не се е карал с Алегри

Рафаел Леао използва социалните мрежи, за да опровергае информация, че се е спречкал с треньора на Милан Макс Алегри по време на тренировка заради работната си етика.

Португалският национал изрази бурно недоволството си, след като беше заменен при загубата от Лацио, а след това беше изваден от групата за следващия мач срещу Торино.

Официалната причина за отсъствието му беше контузия, но в „Гадзета дело Спорт“ се появи информация, че той и Алегри са влезли в конфликт по време на тренировката в деня преди мача.

Твърдението е, че по време на заниманието Алегри се е оплакал, че Леао трябва да помага повече на съотборниците си и да бъде по-остър в атака.

Неговият отговор бил: „Не мога да го направя.“

В този момент Алегри е решил да остави португалеца извън състава за двубоя с Торино, спечелен с 3:2.

Въпреки това, Леао отговори в Инстаграм, като в коментар под материал по темата публикува символ, който ясно показа позицията му – червен кръст.

Проблемът с физическото състояние на нападателя беше счетен за достатъчно сериозен, за да бъде той оставен и извън състава на Португалия за международните мачове.

Снимки: Imago