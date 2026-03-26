Рафаел Леао не се е карал с Алегри

Рафаел Леао не се е карал с Алегри

Рафаел Леао използва социалните мрежи, за да опровергае информация, че се е спречкал с треньора на Милан Макс Алегри по време на тренировка заради работната си етика.

Португалският национал изрази бурно недоволството си, след като беше заменен при загубата от Лацио, а след това беше изваден от групата за следващия мач срещу Торино.

Официалната причина за отсъствието му беше контузия, но в „Гадзета дело Спорт“ се появи информация, че той и Алегри са влезли в конфликт по време на тренировката в деня преди мача.

Милан без Леао срещу Торино
Милан без Леао срещу Торино

Твърдението е, че по време на заниманието Алегри се е оплакал, че Леао трябва да помага повече на съотборниците си и да бъде по-остър в атака.

Неговият отговор бил: „Не мога да го направя.“

В този момент Алегри е решил да остави португалеца извън състава за двубоя с Торино, спечелен с 3:2.

Въпреки това, Леао отговори в Инстаграм, като в коментар под материал по темата публикува символ, който ясно показа позицията му – червен кръст.

Проблемът с физическото състояние на нападателя беше счетен за достатъчно сериозен, за да бъде той оставен и извън състава на Португалия за международните мачове.

Снимки: Imago

Ян Урбан: Имаме повече опит, но Албания умее да изненадва

Ян Урбан: Имаме повече опит, но Албания умее да изненадва

ФИФА обявява последната фаза от продажбата на билети за Световното първенство

ФИФА обявява последната фаза от продажбата на билети за Световното първенство

Интер Маями подготвя оферта за Салах

Интер Маями подготвя оферта за Салах

Осъдиха фен за расистки обиди срещу английска националка

Осъдиха фен за расистки обиди срещу английска националка

УЕФА глоби Бенфика за расизъм

УЕФА глоби Бенфика за расизъм

Чешкият селекционер: Не съм казвал, че ирландците играят примитивен футбол

Чешкият селекционер: Не съм казвал, че ирландците играят примитивен футбол

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

"Добро утро" с Александър Димитров от Джакарта

"Добро утро" с Александър Димитров от Джакарта

Минчев и още двама под въпрос за Соломоновите о-ви

Минчев и още двама под въпрос за Соломоновите о-ви

Бивш нападател на ЦСКА спря с футбола на 26 години

Бивш нападател на ЦСКА спря с футбола на 26 години

Левски иска 5 млн. евро за Майкон

Левски иска 5 млн. евро за Майкон

Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

