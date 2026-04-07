Игли Таре коментира бъдещето на Леао и посочи неговия проблем

Спортният директор на Милан Игли Таре припомни, че звездата Рафаел Леао има договор за още две години с клуба на фона на подновилите се наскоро слухове за негова възможна продажба. Той също така подчерта, че нападателят постоянно е преследван от контузии през този сезон, които влияят на неговото представяне в мачовете на „росонерите“.

Милан е готов да се раздели с Леао

„Говорим за Леао почти всяка седмица. Неговите качества са неоспорими, но проблемът му е, че имаше толкова много контузии през този сезон, че така и не успя да се представи на своето най-високо ниво. Той беше контузен две седмици и тренира с тима само през последните три дни. Все пак го взехме в групата за двубоя, защото е важен играч, който може да направи разликата по време на мачовете. Неговото бъдеще? Доколкото знам, той има договор за още две години и е важен футболист за Милан“, коментира Таре преди загубата с 0:1 от Наполи.

🚨🔴⚫️ AC Milan director Igli Tare on Rafa Leão’s future: “Rafa has two years left on his contract and he’s very important for us”.



“His skills are not in doubt, this season he’s suffered from injuries”. pic.twitter.com/ilYRlMbKii — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 6, 2026

Снимки: Gettyimages