Игли Таре за Милан, Златан, Алегри, нападението, Леао и Модрич

Спортният директор на Милан Игли Таре даде интервю за DAZN, в което обсъди различни теми, свързани с клуба.

За връзката си с Милан

Разликата спрямо Лацио е значителна. С името Милан е по-лесно да убеждавам играчите, отколкото, когато бях в Лацио. Това е заради клубната история и финансовите ресурси. Дебютът ми в Серия "А" беше в мач между Бреша и Милан (на 28 януари 2001 г., влизайки на мястото на Андреа Пирло - б.р.). Първите ми два гола в един двубой също бяха срещу Милан, а първородното ми дете се роди по време на среща между Милан и Болоня.

🗣️ Tare spoke to DAZN (Giorgia's Secret): On his connection to Milan: "My Serie A debut was in Brescia–Milan, my first brace came against Milan, and my first son was born during a Milan–Bologna match. There has always been a strong connection."

Да речем, че винаги е имало силна връзка помежду ни отвъд моите пристрастия, които са всеизвестни. Така че очаквах обаждане от клуба и когато то дойде, направи въпросния ден един от най-добрите в живота ми. Подкрепях състава на Милан, в който бяха Ван Бастен, Гулит, Барези, Малдини - все истински шампиони. Като дете винаги им се възхищавах. Опитвам се да показвам, че заслужавам да бъда част от този клуб. За да си част от тази история, трябва да оставиш своята следа.

🗣️ Tare spoke to DAZN (Giorgia's Secret): On joining Milan: "I hoped for it, and when it happened it was one of the best days of my life."

За взаимоотношенията си със Златан Ибрахимович

Не е вярно, че той е свикнал да прави всичко самостоятелно. Ако го опознаеш, ще разбереш, че е много чувствителен човек. Аз имам добри взаимоотношения с него. Казваме си всичко в лицето, понякога дори с грубост, но и двамата идваме от Балканите, така че приемаме, че в някои случаи се налага да се стигне до подобен тон.

🗣️ Tare spoke to DAZN (Giorgia's Secret): On Ibrahimović: "We are both Balkan we say things to each other straight."

За работата с Масимилиано Алегри

Имам много добри взаимоотношения и с него. Запознахме се преди началото на сезона и нямахме много време да се опознаем по-добре, но щом приключи трансферният прозорец, имахме няколко лични срещи, на които вечеряхме заедно. Той е много интелигентен човек, който знае как да ръководи определени съблекални доста добре. Това, което ни накара да изберем Алегри, са неговите история, връзка с Милан, опит и най-вече умението да води голям отбор като “росонерите”.

🗣️ Tare spoke to DAZN (Giorgia's Secret): "He's very intelligent and knows how to manage top dressing rooms. We chose him for his history, his link with Milan, his experience and his ability to handle a big club."

За проблемите в атаката на Милан

Разполагаме с важни играчи, но, за съжаление, някои сезони могат да бъдат трудни. За нашите нападатели кампанията беше сложна от физическа гледна точка, защото няколко от тях имаха проблеми с контузии, които им попречиха да намерят постоянство. Скудетото? То не е само моя цел, но и на клуба, който винаги иска да е конкурентоспособен. Длъжни сме да мислим и за титлата.

🗣️ Tare spoke to DAZN (Giorgia's Secret): On Milan's attack: "We have important players. Unfortunately, it's been a difficult season physically many attackers had injuries and couldn't find continuity."

За Рафаел Леао

Ще отговоря с думите на Лука Модрич, който каза, че дори самият Рафа не знае колко е добър. Срещнах едно приятно момче с огромен потенциал, но и с големи очаквания. Неговият проблем може би е свързан с намирането на баланс около тези очаквания, но неговият потенциал е вън от съмнение.

🗣️ Tare spoke to DAZN (Giorgia's Secret): On Leão: "He has incredible potential. As Modrić says, even he doesn't fully realise it."

За Лука Модрич

Знаех, че като дете е бил фен на Милан, а когато се срещнахме и поговорихме за проекта ни, видях силната му привързаност. Той имаше и други оферти, но искаше да сбъдне мечтата си да играе за Милан. Неговото присъединяване към тима беше доста важно, включително по отношение на манталитета. Относно бъдещето, нека вземе решението със сърцето си. Според мен той ще остане в Милан.

🗣️ Tare spoke to DAZN (Giorgia's Secret): On Modrić: "I knew he was a Milan fan as a child. When we spoke about the project, I saw how much he understood it. He had other offers, but wanted to fulfil his dream of playing for Milan. His arrival has been very important, especially…

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages