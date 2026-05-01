Дилемата пред Модрич: още една година в Милан или окачване на бутонките

Халфът на Милан Лука Модрич има само две опции пред себе си относно футболната си кариера след края на този сезон: да остане в клуба за още един сезон или да окачи бутонките на 40-годишна възраст, пише “Гадзета дело спорт”.

Сезонът за Модрич приключи, но не би трябвало да има проблем за Световното

Според изданието засега по-вероятният избор изглежда активирането на опцията в договора на Модрич, която ще го остави на “Сан Сиро” за още една година. От клуба са готови да се възползват от нея, но крайното решение зависи от желанието на самия играч. Въпреки преклонната му футболна възраст полузащитникът се доказа като един от най-добрите на своя пост в Серия "А" през този сезон, като бързо си спечели симпатиите на съотборниците, треньорите и феновете на Милан. Нещо повече, той успя да запише 2788 минути в 33 мача от първенството. Така хърватският национал получи повече игрово време, отколкото във всеки един от 11-те си сезона в Ла Лига с екипа на Реал Мадрид. Там върховото му постижение е от 2020/21 - 2743 минути, а през миналата кампания беше на терена в едва 1820 минути.

Има още няколко предпоставки Модрич да пожелае да изкара втори сезон при “росонерите”. Както е известно, в дербито с Ювентус той беше принудително заменен заради лицева фрактура и ще пропусне последните четири мача от кампанията. От “Гадзета” предполагат, че ветеранът надали се надява именно по такъв начин да завърши престоят му на “Джузепе Меаца”. Освен това изглежда, че ще се изпълнят две от най-важните му условия за оставане в миланския гранд: Масимилиано Алегри по всяка вероятност ще продължи да води тима, а също така “Дявола” е на прага да си осигури участие в Шампионска лига през следващата кампания.

Снимки: Gettyimages