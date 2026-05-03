Директор на Милан не скри интереса на клуба към халф на Сасуоло

Спортният директор на Милан Игли Таре не отрече слуховете за интерес на клуба към халфа на Сасуоло Исмаел Коне. Преди началото на днешния мач между двата тима ръководителят на “росонерите” се изказа ласкаво за канадския национал, който има 6 гола в 33 двубоя през този сезон.

“Той определено е играч, който прави страхотен сезон със Сасуоло, като целия им състав. Става въпрос за футболист с определени характеристики и с опит на високо ниво, като се има предвид и предишния му опит във Франция. Така че той може да привлече доста внимание на трансферния пазар. Дали сме в синхрон с Масимилиано Алегри? Абсолютно. Почти всяка седмица имаме обяд или среща на “Каза Милан” с треньора и Джорджо Фурлани. В единодушие сме относно това какво е необходимо да направим за следващия сезон, както и какво липсва на тима. Също така обмисляме възможна промяна на схемата на игра. Гледаме някои от характеристиките на футболистите, които биха ни позволили да играем различно. Следващият сезон ще бъде важен, като ще се опитаме да изградим отбор, който има качества и е способен да играе по различни начини”, коментира Таре.

🗣️ Tare spoke to DAZN: On Koné: “He’s definitely a player who’s had a great season with Sassuolo, like the whole team. He has specific characteristics and already knows high-level football from his time in France. He could be one of Sassuolo’s main transfer targets.” pic.twitter.com/jIKiiuTYj6 — Milan Posts (@MilanPosts) May 3, 2026

