Леао се разграничи от най-новия скандал в Италия

  • 23 апр 2026 | 14:10
Звездата на Милан Рафаел Леао публикува в социалните мрежи свое изявление, с което се разграничава от най-новия скандал в Италия. През последните дни стана ясно, че над 70 футболисти от съставите на „росонерите“, Интер, Ювентус, Верона, Торино, Монца и Сасуоло са присъствали на купони, които са били част от мрежа за ескорт услуги и разпространение на наркотици. Така се появиха слухове, че португалският нападател е един от въпросните играчи.

Над 70 футболисти от Серия А, включително от Интер, Милан и Ювентус, са се възползвали от услугите на елитни проститутки

„През последните дни моето име, подобно на това на други футболисти, се появи в сайтове, социални мрежи и вестници, във връзка с разследването, водено от прокуратурата в Милано. Искам да изясня, че нямам никакво участие в събитията, които подлежат на разследването. Нито съм въвлечен, нито съм извършил каквото и да било престъпление. Призовавам всички да се въздържат произволно или повърхностно да свързват името ми с тази ситуация, без да се съобразяват с истината или с уважението към личния живот. Преди футболисти, ние сме хора със семейства и репутации. Поради тази причина аз вече съм инструктирал адвоката ми да ме защити по всеки възможен начин от всеки, който продължава да разпространява фалшиви или уронващи новини“, гласи позицията на Леао.

