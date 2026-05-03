Меси вкара фамозен гол, но Интер Маями профука три гола преднина и загуби

Интер Маями допусна една от най-шокиращите си загуби след идването на големите звезди в отбора и отстъпи с 3:4 от Орландо Сити в среща от 11-тия кръг на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада, въпреки че в даден момент от двубоя имаше аванс от цели три попадения. Поражението попречи на “чаплите” да се доближат на точка от лидера в Източната конференция Нешвил СК, докато Орландо остана на 13-тата позиция в същата конференция на две точки от зоната на плейофите.
И двете големи звезди от дрийм тийма на Барселона от миналото десетилетие - Лионел Меси и Луис Суарес, бяха включени в стартовия състав, където бе и бившият играч на Атлетико Мадрид - Родриго де Пол. От тях единствен на терена до края не се задържа Суарес, който бе заменен в 71-вата минута от Тадео Айенде.
Всичко започна повече от перфектно за домакините, които поведоха в 4-ата минута.
Теласко Сеговия покачи в 25-ата минута.
Така настъпи и големият момент за Лионел Меси, който изригна с великолепен гол в 33-тата минута.
За гостите обратът започна в края на първото полувреме, когато в 39-ата минута Мартин Охеда върна един гол.
Същият футболист се разписа още веднъж в 68-ата минута и притесни сериозно “чаплите”.
Отново Охеда донесе буреносните облаци в 78-ата минута, реализирайки своя хеттрик, след като се разписа от дузпа.
В следващия четвърт час ново попадение не падна и така двубоят отиваше към зрелищно реми, но истински студен душ се изля върху главите на “чаплите”, които инкасираха четвърто попадение в добавеното време. Това се случи в 93-тата минута, когато Тайрийз Спайсър направи един от най-впечатляващите обрати в шампионата на Северна Америка.
В следващия кръг Меси и компания ще имат мач далеч от дома и там ще се изправят срещу Торонто ФК на 9-и май (събота) от 20:00 часа българско време.