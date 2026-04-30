Ясен е големият съперник на Карик за мениджър на Манчестър Юнайтед

Настоящият наставник на Борнемут, Андони Ираола, който вече обяви, че напуска клуба в края на сезона ще е най-силният съперник на Майкъл Карик за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, съобщава “Телеграф”. Ръководството на “червените дяволи” вижда именно бившия полузащитник на клуба като фаворит в момента, но шефовете не бързат с взимането на окончателно решение. На “Олд Трафорд” продължават да твърдят, че все още планират да проведат цялостен процес на отсяване на кандидати и интервюта преди да бъде взето крайно решение за това кой ще застане начело на отбора през следващия сезон.

Хари Магуайър: Карик има основна заслуга за подобрените резултати

Все пак Карик остава големият фаворит, а в негова полза работи отличното представяне на тима от януари насам. Той е само на крачка от гарантиране на място в зона Шампионска лига, което е изпълване на поставената му цел, а на негова страна са и голяма част от футболистите, които са изразили подкрепата си за оставането му за постоянно начело на отбора.

Шефовете на Манчестър Юнайтед харесват работата на Андони Ираола и атакуващия стил с добра тактическа подготовка и вариативност. Испанецът се представи на високо ниво, откакто е начело на Борнемут. Начело на “черешките” той е спечелил 1.41 точки средно на мач в 123 двубоя до момента. Той е наблюдавам отблизо и от Челси, които търсят заместник на освободения преди седмица Лиъм Росиниър.

