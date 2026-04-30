Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
Ясен е големият съперник на Карик за мениджър на Манчестър Юнайтед

  • 30 апр 2026 | 17:40
  • 868
  • 1

Настоящият наставник на Борнемут, Андони Ираола, който вече обяви, че напуска клуба в края на сезона ще е най-силният съперник на Майкъл Карик за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, съобщава “Телеграф”. Ръководството на “червените дяволи” вижда именно бившия полузащитник на клуба като фаворит в момента, но шефовете не бързат с взимането на окончателно решение. На “Олд Трафорд” продължават да твърдят, че все още планират да проведат цялостен процес на отсяване на кандидати и интервюта преди да бъде взето крайно решение за това кой ще застане начело на отбора през следващия сезон.

Хари Магуайър: Карик има основна заслуга за подобрените резултати

Все пак Карик остава големият фаворит, а в негова полза работи отличното представяне на тима от януари насам. Той е само на крачка от гарантиране на място в зона Шампионска лига, което е изпълване на поставената му цел, а на негова страна са и голяма част от футболистите, които са изразили подкрепата си за оставането му за постоянно начело на отбора.

Шефовете на Манчестър Юнайтед харесват работата на Андони Ираола и атакуващия стил с добра тактическа подготовка и вариативност. Испанецът се представи на високо ниво, откакто е начело на Борнемут. Начело на “черешките” той е спечелил 1.41 точки средно на мач в 123 двубоя до момента. Той е наблюдавам отблизо и от Челси, които търсят заместник на освободения преди седмица Лиъм Росиниър.

Манчестър Юнайтед обвърза дългосрочно един от най-големите си таланти
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Роналдо: Моят край наближава, нека се наслаждаваме на всеки мач

  • 30 апр 2026 | 14:14
  • 4805
  • 13
Почетино иска да се завърне в Премиър лийг след Световното

  • 30 апр 2026 | 13:59
  • 1606
  • 0
Симоне Индзаги се разграничи от националния отбор на Италия, заяви, че учи английски

  • 30 апр 2026 | 13:23
  • 1132
  • 0
Райс: Правилата в Шампионската лига са напълно различни от тези в Премиър лийг

  • 30 апр 2026 | 13:20
  • 1350
  • 8
Скот Паркър вече не е мениджър на Бърнли

  • 30 апр 2026 | 12:33
  • 1220
  • 0
Предложили халф на Манчестър Юнайтед на Ювентус и Интер

  • 30 апр 2026 | 12:26
  • 1868
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Локомотив (Пд) и Арда

  • 30 апр 2026 | 17:47
  • 628
  • 0
Левски с интерес към хърватски защитник

  • 30 апр 2026 | 12:21
  • 14241
  • 56
Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

  • 30 апр 2026 | 09:23
  • 16864
  • 43
Започват полуфиналите в Лига Европа

  • 30 апр 2026 | 08:35
  • 6700
  • 0
Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

  • 30 апр 2026 | 06:16
  • 8779
  • 2
„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

  • 30 апр 2026 | 10:00
  • 4924
  • 0