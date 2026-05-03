Орландо Сити се пошегува с Меси след обрата срещу Интер Маями

От Орландо Сити решиха да се пошегуват със суперзвездата на Интер Маями Лионел Меси след фамозния си обрат за победата с 4:3 над американския шампион.

Меси вкара фамозен гол, но Интер Маями профука три гола преднина и загуби

В основата на въпросния обрат от 1:3 до 4:3 беше Мартин Охеда, който приключи двубоя с хеттрик. Подобно на именития си съотборник, нападателят на Орландо също играе с номер 10 на фланелката си. Затова от неговия отбор решиха да си направят майтап, качвайки в профила си в Х снимка на двамата със следния коментар: “Една от тези аржентински “десетки” вкара хеттрик днес. (Подсказка: Не е човекът отдясно)”.

One of these Argentine No. 10s scored a hat trick today. (Hint: it’s not the guy on the right) pic.twitter.com/oizivrdMsj — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) May 3, 2026

Самият Меси има 61 хеттрика в кариерата си и сред активните футболисти изостава в това отношение само от Кристиано Роналдо, който е с 66. Въпреки това капитанът на Интер Маями само два пъти е отбелязвал по три гола в един мач от Мейджър Лийг Сокър.

