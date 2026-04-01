Каземиро: Трябва да пазим младите от високите очаквания

Капитанът на бразилския национален отбор Каземиро сподели мнението си за представянето на младите футболисти при победата с 3:1 над Хърватия в контрола. Той сподели, че по-неопитните играчи трябва да бъдат предпазвани от огромното напрежение, съпътстващо предстоящото Световно първенство.

"Знаем, че очакванията към нашия отбор винаги са много високи. В наши дни всеки има мнение, което може да изрази. Трябва да пазим младите, защото те преобладават в сегашния състав", заяви Каземиро.

Игор Тиаго с голям шанс да попадне в състава на Бразилия за Мондиал 2026

"Между поколенията от 1992 и 2000 година съществува голяма пропаст. Важното е да се наслаждаваме на момента, но и да бъдем реалисти. Имахме труден период, но целта е, когато дойде точният момент, да сме готови, да се сплотим и да отидем на Световното в добра форма", подчерта халфът на Манчестър Юнайтед.

На Мондиал 2026 "селесао" ще е в група с Мароко, Хаити и Шотландия.

Снимки: Gettyimages