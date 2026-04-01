Каземиро: Трябва да пазим младите от високите очаквания

  • 1 апр 2026 | 23:06
Капитанът на бразилския национален отбор Каземиро сподели мнението си за представянето на младите футболисти при победата с 3:1 над Хърватия в контрола. Той сподели, че по-неопитните играчи трябва да бъдат предпазвани от огромното напрежение, съпътстващо предстоящото Световно първенство.

"Знаем, че очакванията към нашия отбор винаги са много високи. В наши дни всеки има мнение, което може да изрази. Трябва да пазим младите, защото те преобладават в сегашния състав", заяви Каземиро.

Игор Тиаго с голям шанс да попадне в състава на Бразилия за Мондиал 2026

"Между поколенията от 1992 и 2000 година съществува голяма пропаст. Важното е да се наслаждаваме на момента, но и да бъдем реалисти. Имахме труден период, но целта е, когато дойде точният момент, да сме готови, да се сплотим и да отидем на Световното в добра форма", подчерта халфът на Манчестър Юнайтед.

На Мондиал 2026 "селесао" ще е в група с Мароко, Хаити и Шотландия.

Още от Футбол свят

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

  • 6 апр 2026 | 00:30
  • 666
  • 0
Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

  • 6 апр 2026 | 00:04
  • 540
  • 1
Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

  • 5 апр 2026 | 23:58
  • 1520
  • 2
Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

  • 5 апр 2026 | 23:53
  • 998
  • 0
АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 3121
  • 1
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 11932
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 52482
  • 208
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 205282
  • 856
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 29773
  • 130
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 35422
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 11932
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 46877
  • 43