Каземиро иска да остане в Европа, има предпочитания за шампионат

Опитният халф на Манчестър Юнайтед Каземиро, който след края на този сезон ще бъде свободен агент, е споделил пред близки, че все още иска да играе на високо ниво в Европа. Бразилецът бе свързван с трансфер в МЛС, като наскоро той дори направи кратка почивка във Флорида заедно със семейството си, което още повече засили слуховете, че може да стане съотборник на Лионел Меси в Интер Маями. Клубове от Саудитска Арабия също проявяват интерес, но 34-годишният бразилец иска да предизвика себе си да играе за пореден европейски гранд.

Каземиро може да стане 28-ият футболист, играл заедно с Роналдо и Меси

Според "Сън" Каземиро вече е определил Италия като потенциална дестинация, вдъхновен от това, което прави бившият му съотборник Лука Модрич с екипа на Милан на 40-годишна възраст. Английският таблоид дори не изключва възможността двамата отново да се съберат в един отбор.

Каземиро се намира в доста добра форма през този сезон, като започна в 24 от 29-те мача на Манчестър Юнайтед до момента. Той освен това е в сметките и на Карло Анчелоти за предстоящото Световно първенство.

Sources close to Casemiro have flagged Italy as a possible destination as Luka Modric moved to AC MIlan in the summer… pic.twitter.com/h8EPRQ7eZT — utdreport (@utdreport) February 25, 2026