Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Каземиро иска да остане в Европа, има предпочитания за шампионат

Каземиро иска да остане в Европа, има предпочитания за шампионат

  • 25 фев 2026 | 18:28
  • 1237
  • 0
Каземиро иска да остане в Европа, има предпочитания за шампионат

Опитният халф на Манчестър Юнайтед Каземиро, който след края на този сезон ще бъде свободен агент, е споделил пред близки, че все още иска да играе на високо ниво в Европа. Бразилецът бе свързван с трансфер в МЛС, като наскоро той дори направи кратка почивка във Флорида заедно със семейството си, което още повече засили слуховете, че може да стане съотборник на Лионел Меси в Интер Маями. Клубове от Саудитска Арабия също проявяват интерес, но 34-годишният бразилец иска да предизвика себе си да играе за пореден европейски гранд.

Каземиро може да стане 28-ият футболист, играл заедно с Роналдо и Меси
Каземиро може да стане 28-ият футболист, играл заедно с Роналдо и Меси

Според "Сън" Каземиро вече е определил Италия като потенциална дестинация, вдъхновен от това, което прави бившият му съотборник Лука Модрич с екипа на Милан на 40-годишна възраст. Английският таблоид дори не изключва възможността двамата отново да се съберат в един отбор.

Каземиро се намира в доста добра форма през този сезон, като започна в 24 от 29-те мача на Манчестър Юнайтед до момента. Той освен това е в сметките и на Карло Анчелоти за предстоящото Световно първенство.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Челси и Уест Хам отнесоха глоби

Челси и Уест Хам отнесоха глоби

  • 25 фев 2026 | 15:15
  • 661
  • 0
Феновете на Торино сложиха тор на входа на тренировъчната база

Феновете на Торино сложиха тор на входа на тренировъчната база

  • 25 фев 2026 | 14:43
  • 824
  • 1
Президентът на ФИФА изрази пълно доверие към Мексико месеци преди Мондиал 2026

Президентът на ФИФА изрази пълно доверие към Мексико месеци преди Мондиал 2026

  • 25 фев 2026 | 14:36
  • 886
  • 1
Официално: Мбапе аут за сблъсъка тази вечер, може да пропусне няколко седмици

Официално: Мбапе аут за сблъсъка тази вечер, може да пропусне няколко седмици

  • 25 фев 2026 | 14:24
  • 5795
  • 16
Алегри обмисля бъдещето си начело на Милан

Алегри обмисля бъдещето си начело на Милан

  • 25 фев 2026 | 13:47
  • 4793
  • 7
Снуп Дог бе посрещнат като герой от феновете на Суонзи

Снуп Дог бе посрещнат като герой от феновете на Суонзи

  • 25 фев 2026 | 13:35
  • 1579
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

  • 25 фев 2026 | 18:29
  • 7329
  • 18
Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

  • 25 фев 2026 | 19:11
  • 482
  • 0
Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

  • 25 фев 2026 | 18:45
  • 2197
  • 1
Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

  • 25 фев 2026 | 14:19
  • 6927
  • 6
Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

  • 25 фев 2026 | 11:53
  • 26005
  • 30
Изненада! Попето приключи с Арда

Изненада! Попето приключи с Арда

  • 25 фев 2026 | 11:03
  • 34848
  • 60