Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Бербатов към Карик: Майкъл, кажи ми, че планираш следващия сезон

Бербатов към Карик: Майкъл, кажи ми, че планираш следващия сезон

  • 4 май 2026 | 14:41
  • 218
  • 0

Бившият голмайстор на Манчестър Юнайтед и Премиър лийг Димитър Бербатов недвусмислено показа своето мнение по въпроса трябва ли Майкъл Карик да остане за постоянно на мениджърската позиция. Българинът и Майкъл Оуен бяха част от експертния екип на Premier League Productions (PLP) и по време на интервюто от дистанция с Карик бившият №9 каза следното:

“Майкъл, Берба е. Просто исках да попитам… Планираш следващия сезон, нали? Кажи ми, че планираш следващия сезон! Това е, което искам да чуя”.

Карик отговори по следния начин: “Как си, Берба? Хубав въпрос. Още когато дойдох, казах, че мисля, че част от отговорността тук е да се планира в дългосрочен план, да не взимаме решение седмица за седмица или само до края на сезона. Със сигурност направих точно това. Очевидно продължават разговорите за това как ще изглежда бъдещето и аз съм част от тези разговори, така че нещата ще бъде решени своевременно. Мисля, че в момента сме в добра ситуация, така че нека видим как ще се развият следващите няколко седмици”.

След вчерашния успех над Ливърпул в голямото дерби Карик изпълни основната си цел, като гарантира завръщането на Манчестър Юнайтед в Шампионската лига. В 17-те мача под негово ръководство постигна 12 победи и едва две загуби, като победи всички отбори от топ 5, както и борещия се за шестата позиция тим на Челси.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Официално: Виляреал се разделя с треньора, който ги вкара в Шампионската лига

Официално: Виляреал се разделя с треньора, който ги вкара в Шампионската лига

  • 4 май 2026 | 14:15
  • 416
  • 0
В Барселона харесаха новоизлюпен бразилски национал за ново попълнение

В Барселона харесаха новоизлюпен бразилски национал за ново попълнение

  • 4 май 2026 | 14:09
  • 734
  • 0
Фабио Капело: Роналдо мислеше само за жени, а Кройф беше надменен

Фабио Капело: Роналдо мислеше само за жени, а Кройф беше надменен

  • 4 май 2026 | 13:39
  • 1100
  • 0
На "Камп Ноу" очакват солидна оферта за Рафиня, която може да запрати бразилеца далеч от клуба

На "Камп Ноу" очакват солидна оферта за Рафиня, която може да запрати бразилеца далеч от клуба

  • 4 май 2026 | 12:36
  • 3483
  • 5
Фабрегас: Бих се завърнал в Премиър лийг, това е най-добрата лига в света

Фабрегас: Бих се завърнал в Премиър лийг, това е най-добрата лига в света

  • 4 май 2026 | 12:31
  • 1075
  • 0
Скандал: Неймар блъснал и ударил шамар на Робиньо-младши

Скандал: Неймар блъснал и ударил шамар на Робиньо-младши

  • 4 май 2026 | 12:05
  • 1003
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 3555
  • 11
Съдиите скочиха на Цветомир Найденов, призоваха го да извади доказателства

Съдиите скочиха на Цветомир Найденов, призоваха го да извади доказателства

  • 4 май 2026 | 14:39
  • 1274
  • 0
Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

  • 4 май 2026 | 10:15
  • 8339
  • 62
Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

  • 4 май 2026 | 09:50
  • 11524
  • 31
Ужасна контузия за Тодор Неделев

Ужасна контузия за Тодор Неделев

  • 4 май 2026 | 12:17
  • 13427
  • 26
Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

  • 4 май 2026 | 09:02
  • 14241
  • 14