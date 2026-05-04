Бербатов към Карик: Майкъл, кажи ми, че планираш следващия сезон

Бившият голмайстор на Манчестър Юнайтед и Премиър лийг Димитър Бербатов недвусмислено показа своето мнение по въпроса трябва ли Майкъл Карик да остане за постоянно на мениджърската позиция. Българинът и Майкъл Оуен бяха част от експертния екип на Premier League Productions (PLP) и по време на интервюто от дистанция с Карик бившият №9 каза следното:

“Майкъл, Берба е. Просто исках да попитам… Планираш следващия сезон, нали? Кажи ми, че планираш следващия сезон! Това е, което искам да чуя”.

"Nice question!" 🎙️



Michael Carrick wouldn't be drawn on his @ManUtd future following their 3-2 win over Liverpool. Click to watch the full interview 📲 — Premier League (@premierleague) May 3, 2026

Карик отговори по следния начин: “Как си, Берба? Хубав въпрос. Още когато дойдох, казах, че мисля, че част от отговорността тук е да се планира в дългосрочен план, да не взимаме решение седмица за седмица или само до края на сезона. Със сигурност направих точно това. Очевидно продължават разговорите за това как ще изглежда бъдещето и аз съм част от тези разговори, така че нещата ще бъде решени своевременно. Мисля, че в момента сме в добра ситуация, така че нека видим как ще се развият следващите няколко седмици”.

След вчерашния успех над Ливърпул в голямото дерби Карик изпълни основната си цел, като гарантира завръщането на Манчестър Юнайтед в Шампионската лига. В 17-те мача под негово ръководство постигна 12 победи и едва две загуби, като победи всички отбори от топ 5, както и борещия се за шестата позиция тим на Челси.

Michael Carrick vs PL Big 6



2-0 win vs Man City

3-2 win vs Arsenal

2-0 win vs Tottenham

1-0 win vs Chelsea

3-2 win vs Liverpoolpic.twitter.com/pN3DtRfbQg — Manchester United Die Hard Fans (@DieHardUtdFans) May 3, 2026

