Включване на Минчев не помогна на Краковия да победи десетима от Заглебие

Отборите на Заглебие и Краковия не успяха да се победят в мача помежду си от 31-вия кръг на полската Екстракласа. Двубоят завърши 0:0, но гостите могат да съжаляват, че не взеха нещо повече от точка, имайки предвид, че играха с човек повече от 26-ата минута, когато Игор Орликовски получи директен червен картон.

Участие в мача взе и Мартин Минчев, който се появи като смяна на почивката. Дори и неговото включване обаче не помогна на състава от Краков да вземе трите точки.

След това равенство Заглебие излезе на 6-ото място в класирането с 45 точки. Краковия пък остава на 13-ата позиция с 39 точки.