Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Краковия
  3. Включване на Минчев не помогна на Краковия да победи десетима от Заглебие

Включване на Минчев не помогна на Краковия да победи десетима от Заглебие

  • 3 май 2026 | 21:19
  • 370
  • 0
Включване на Минчев не помогна на Краковия да победи десетима от Заглебие

Отборите на Заглебие и Краковия не успяха да се победят в мача помежду си от 31-вия кръг на полската Екстракласа. Двубоят завърши 0:0, но гостите могат да съжаляват, че не взеха нещо повече от точка, имайки предвид, че играха с човек повече от 26-ата минута, когато Игор Орликовски получи директен червен картон.

Участие в мача взе и Мартин Минчев, който се появи като смяна на почивката. Дори и неговото включване обаче не помогна на състава от Краков да вземе трите точки.

След това равенство Заглебие излезе на 6-ото място в класирането с 45 точки. Краковия пък остава на 13-ата позиция с 39 точки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона осигури мечтан финал в дамската Шампионска лига

Барселона осигури мечтан финал в дамската Шампионска лига

  • 3 май 2026 | 19:53
  • 3758
  • 2
Ювентус зарадва конкурентите си за топ 4 с изненадваща издънка срещу изпадналия Верона

Ювентус зарадва конкурентите си за топ 4 с изненадваща издънка срещу изпадналия Верона

  • 3 май 2026 | 20:56
  • 7121
  • 12
Райо Валекано не се разсея от големия залог в ЛК и взе малкото дерби на Мадрид

Райо Валекано не се разсея от големия залог в ЛК и взе малкото дерби на Мадрид

  • 3 май 2026 | 19:25
  • 957
  • 0
Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

  • 3 май 2026 | 19:25
  • 36260
  • 85
Новак в Швейцария спечели титлата и пренаписа 128-годишната си история

Новак в Швейцария спечели титлата и пренаписа 128-годишната си история

  • 3 май 2026 | 18:54
  • 10446
  • 6
Майнц си гарантира оцеляването и влоши още повече тежката ситуация на Санкт Паули

Майнц си гарантира оцеляването и влоши още повече тежката ситуация на Санкт Паули

  • 3 май 2026 | 18:44
  • 921
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава

ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава

  • 3 май 2026 | 20:53
  • 86328
  • 337
Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

  • 3 май 2026 | 18:17
  • 54391
  • 170
Начало на мача: Интер 0:0 Парма, “нерадзурите” играят за Скудетото

Начало на мача: Интер 0:0 Парма, “нерадзурите” играят за Скудетото

  • 3 май 2026 | 21:45
  • 1986
  • 0
Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями

Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями

  • 3 май 2026 | 21:40
  • 11979
  • 1
Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

  • 3 май 2026 | 19:25
  • 36260
  • 85
Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

  • 3 май 2026 | 16:50
  • 28195
  • 28