Барселона осигури мечтан финал в дамската Шампионска лига

Тазгодишният финал в Шампионската лига при жените ще противопостави два от най-успешните клуба в исторята на дамското издание в турнира. Рекордьорът по трофеи Лион ще се изправи срещу неизменния финалист през последните пет години Барселона в решаващия сблъсък на “Улеваал” в Осло на 23 май.

Днес Барса стана вторият финалист след домакинска победа с 4:2 в зрелищния си реванш с Байерн (Мюнхен). Първият мач завърши при равенство 1:1, така че каталунките възтържествуваха с общ резултат 5:3. С два гола за успеха се отчете звездата Алексия Путеяс (22’, 58’), а по още едно попадение добавиха Салма Паралуело (13’) и Ева Пайор (54’). За германките се разписаха Линда Далман (17’) и Перниле Хардер (71’). Първи за финала пък се класира съставът на Лион, който вчера детронира Арсенал с общ резултат 4:3 благодарение на домакинската си победа с 3:1.

Французойките имат цели осем трофея, последният от които беше през 2022 година, когато спечелиха именно срещу “блаугранас” с 4:1. Барселона пък си отмъсти две години по-късно, триумфирайки с 3:1 във финала с Лион, но в последното издание отстъпи на Арсенал с 0:1 в битката за трофея. Предстоящият финал пък ще бъде шести пореден за каталунките, с което подобряват рекорда в това отношение, принадлежащ именно на френския клуб.

Снимки: Gettyimages