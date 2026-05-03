  Барселона осигури мечтан финал в дамската Шампионска лига

Барселона осигури мечтан финал в дамската Шампионска лига

Барселона осигури мечтан финал в дамската Шампионска лига

Тазгодишният финал в Шампионската лига при жените ще противопостави два от най-успешните клуба в исторята на дамското издание в турнира. Рекордьорът по трофеи Лион ще се изправи срещу неизменния финалист през последните пет години Барселона в решаващия сблъсък на “Улеваал” в Осло на 23 май.

Днес Барса стана вторият финалист след домакинска победа с 4:2 в зрелищния си реванш с Байерн (Мюнхен). Първият мач завърши при равенство 1:1, така че каталунките възтържествуваха с общ резултат 5:3. С два гола за успеха се отчете звездата Алексия Путеяс (22’, 58’), а по още едно попадение добавиха Салма Паралуело (13’) и Ева Пайор (54’). За германките се разписаха Линда Далман (17’) и Перниле Хардер (71’). Първи за финала пък се класира съставът на Лион, който вчера детронира Арсенал с общ резултат 4:3 благодарение на домакинската си победа с 3:1.

Французойките имат цели осем трофея, последният от които беше през 2022 година, когато спечелиха именно срещу “блаугранас” с 4:1. Барселона пък си отмъсти две години по-късно, триумфирайки с 3:1 във финала с Лион, но в последното издание отстъпи на Арсенал с 0:1 в битката за трофея. Предстоящият финал пък ще бъде шести пореден за каталунките, с което подобряват рекорда в това отношение, принадлежащ именно на френския клуб.

Снимки: Gettyimages

В Порто посветиха титлата на покойния си капитан от времето на Моуриньо

В Порто посветиха титлата на покойния си капитан от времето на Моуриньо

  • 3 май 2026 | 12:47
  • 3037
  • 2
Фермин Лопес подобри личния си рекорд за голове + асистенции

Фермин Лопес подобри личния си рекорд за голове + асистенции

  • 3 май 2026 | 11:39
  • 2905
  • 2
Треска за билети, на "Меаца" ще е по-горещо от всякога

Треска за билети, на "Меаца" ще е по-горещо от всякога

  • 3 май 2026 | 11:24
  • 2675
  • 1
Ще бъде ли този път Ипсуич нещо повече от боксова круша в Премиър лийг

Ще бъде ли този път Ипсуич нещо повече от боксова круша в Премиър лийг

  • 3 май 2026 | 10:22
  • 3543
  • 2
Бруно Фернандеш: Успехът в Манчестър Юнайтед би бил несравним с нищо

Бруно Фернандеш: Успехът в Манчестър Юнайтед би бил несравним с нищо

  • 3 май 2026 | 09:57
  • 2881
  • 7
Ювентус трябва да се възползва от грешката на Комо и да победи изпадналия Верона

Ювентус трябва да се възползва от грешката на Комо и да победи изпадналия Верона

  • 3 май 2026 | 08:24
  • 3153
  • 0
ЦСКА 1:0 Лудогорец, огромен пропуск на "червените"

ЦСКА 1:0 Лудогорец, огромен пропуск на "червените"

  • 3 май 2026 | 20:11
  • 52475
  • 191
Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

  • 3 май 2026 | 18:17
  • 41785
  • 159
Гран При на Маями: Леклер начело зад колата на сигурността (следете на живо)

Гран При на Маями: Леклер начело зад колата на сигурността (следете на живо)

  • 3 май 2026 | 20:15
  • 4681
  • 1
Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

  • 3 май 2026 | 19:25
  • 27951
  • 76
Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

  • 3 май 2026 | 16:50
  • 22971
  • 26
Ювентус 0:1 Верона, Влахович се появи в игра

Ювентус 0:1 Верона, Влахович се появи в игра

  • 3 май 2026 | 19:49
  • 3434
  • 5