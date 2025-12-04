Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Краковия
  Минчев и Краковия с нулево реми срещу пряк конкурент

Минчев и Краковия с нулево реми срещу пряк конкурент

  • 4 дек 2025 | 21:31
Минчев и Краковия с нулево реми срещу пряк конкурент

Отборите на Висла (Плоцк) и Краковия не успяха да се победят в отложената срещата помежду си от 7-ия кръг на полската Екстракласа. Двубоят, който бе между два от отборите, борещи се за челните места в класирането, завърши при миролюбивото 0:0. Българският национал Мартин Минчев започна сред титулярите за гостите и остана на терена 66 минути, преди да бъде заменен от Алексич.

Срещата бе равностойна, като и двата тима пропуснаха положения за гол, но домакините бяха една идея по-опасни и могат повече да съжаляват, че не стигнаха до трите точки.

След това равенство Висла е на 2-рото място в таблицата с 29 точки, като пропусна отличен шанс да оглави класирането.

Краковия пък се намира на 4-тата позиция с 26 точки. Лидер е Гурник (Забже) с 30 точки.

