Краковия и Минчев се доближават до лидерите

Краковия записа труден, но ценен успех в гостуването си на Термалица от 19-ия кръг на полската Екстракласа. Гостите спечелиха с 1:0, а българският национал Мартин Минчев започна като титуляр и прекара на терена пълни 90 минути.

Единственото попадение в мача реализира испанецът Пау Санс в 54-тата минута, възползвайки се от асистенция на Карол Кнап.

След този успех Краковия се изкачи до 4-тото място във временното класиране с 30 точки, като е само на 3 от лидера Висла (Плоцк). Термалица остава на дъното на 18-ото място с 19 точки.