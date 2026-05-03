Новак в Швейцария спечели титлата и пренаписа 128-годишната си история

Новакът Тюн сензационно триумфира с първата си титла на Швейцапия в своята 128-годишна история. Това стана факт след днешната домакинска загуба на основния преследвач Санкт Гален, който беше разгромен с 0:3 от Сион.
Така Тюн, който през миналия сезон игра в местната втора дивизия, е недостишим на върха на класирането три кръга преди края на шампионските плейофи в първенството. Тимът има 74 точки след 24 победи, 2 равенства и 9 загуби, като вторият Санкт Гален е с 11 пункта по-малко.
Така “червените” поставиха уникалното за Швейцария постижение от две поредни шампионски титли, но в две различни дивизии. Това обаче е първият значим трофей в цялата история на Тюн, който досега нямаше нито титла в елита, нито купа на страната. Любопитното е, че въпреки това тимът от 44-хилядния едноименен град вече има едно участие в Шампионска лига. То е през сезон 2005/06, когато игра в груповата фаза на турнира, след като елиминира в квалификациите Динамо (Киев) и Малмьо ФФ.
