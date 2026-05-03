Новак в Швейцария спечели титлата и пренаписа 128-годишната си история

Новакът Тюн сензационно триумфира с първата си титла на Швейцапия в своята 128-годишна история. Това стана факт след днешната домакинска загуба на основния преследвач Санкт Гален, който беше разгромен с 0:3 от Сион.

Така Тюн, който през миналия сезон игра в местната втора дивизия, е недостишим на върха на класирането три кръга преди края на шампионските плейофи в първенството. Тимът има 74 точки след 24 победи, 2 равенства и 9 загуби, като вторият Санкт Гален е с 11 пункта по-малко.

🚨🇨🇭 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | FC Thun have WON the Swiss League title! 🏆✅



This is a MAGICAL season - they are newly promoted! Last season, they were in the 2nd division. Now they have won the top tier!



It's their FIRST ever major trophy in their 128 year history. Simply wow. 👏✨ pic.twitter.com/HBDZZx3XNW — EuroFoot (@eurofootcom) May 3, 2026

Така “червените” поставиха уникалното за Швейцария постижение от две поредни шампионски титли, но в две различни дивизии. Това обаче е първият значим трофей в цялата история на Тюн, който досега нямаше нито титла в елита, нито купа на страната. Любопитното е, че въпреки това тимът от 44-хилядния едноименен град вече има едно участие в Шампионска лига. То е през сезон 2005/06, когато игра в груповата фаза на турнира, след като елиминира в квалификациите Динамо (Киев) и Малмьо ФФ.

FC Thun, who hail from Switzerland's 11th biggest city, have done the unthinkable, winning the Swiss Super League for the very first time, having only been promoted from the Swiss Challenge League last season 😳👏



They are the first Swiss club in history to have clinched… pic.twitter.com/cavaTQnLeF — OneFootball (@OneFootball) May 3, 2026

