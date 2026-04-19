Краковия загуби тежко в отсъствието на Минчев

Ракув постигна мощна победа с 4:1 над Краковия в домакинството си от 29-ия кръг на полската Екстракласа. Българският нападател на гостите Мартин Минчев пропусна и тази среща, тъй като още не е възстановен от контузията, която го мъчи от известно време.

Патрик Макух се разписа на два пъти за домакиние в 39-ата и 60-ата минута, а освен него точни бяха и Йонатан Брунес от дузпа в 45-ата и Леонардо Роша в 90-ата минута.

За гостите единственото попадение бе на сметката на Дижон Камери в 50-ата минута.

За загубата на Краковия помгна и фактът, че отборът остана с човек по-малко в 45-ата минута, когато Амир Ал Амари бе изгонен и игра второто полувреме с човек по-малко.

Това бе важна победа за Ракув, който спря серията си без победа и с 43 точки излезе на 6-ата позиция в таблицата. Краковия пък продължава да страда, като вече три поредни мача е без успех и заема 13-тото място с 37 точки.