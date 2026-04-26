Минчев се завърна при равен на Краковия

  • 26 апр 2026 | 06:48
Българинът Мартин Минчев изигра първите си минути за своя Краковия след подновяването на клубния футбол в Полша при равенството на отбора 1:1 срещу Погон (Шчечин) от 30-ия кръг на Екстракласата. Това бе четвърти пореден мач без победа за Минчев и компания, които вече са на само четири точки над зоната на изпадащите.

Българинът не бе играл от успеха на националния отбор на България срещу Индонезия. Крилото започна срещата като титуляр и бе заменен в 58-ата минута от Пау Санс.

Погон поведе в резултата в 18-ата минута с гол на Келън Акоста, но Краковия стигна до точката с попадение в петата минута на продължението на мача, когато с разписа Кахвех Захиролеслам. Последното Краковия направи с човек по-малко, тъй като в 90-ата минута Оскар Войчик получи втори жълт картон.

Артета: Не очаквам пътят ни да е осеян с рози

Слот отново изригна срещу реферите: Има ли поне един мач, в който да не се е налагало да обсъждаме съдиите?

ПАОК без Десподов се провали във финала за Купата, бивш на ЦСКА стана герой

Атлетико обърна Билбао и най-накрая спечели в Ла Лига

Лече изплува и тотално отказа Верона с нулев хикс

Кръстев, Мъри и Гьозтепе писаха "двойка" на Анталияспор и още са в битката за Европа

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Здрава битка в Кърджали между Арда и Ботев (Пловдив)

Ключов сблъсък на "Лаута" в битката за петото място

Красиво изпълнение на Езе върна Арсенал на върха, Нюкасъл продължава да страда

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Авансът на Барселона пред Реал Мадрид стана двуцифрен, въпрос на време е

