Минчев се завърна при равен на Краковия

Българинът Мартин Минчев изигра първите си минути за своя Краковия след подновяването на клубния футбол в Полша при равенството на отбора 1:1 срещу Погон (Шчечин) от 30-ия кръг на Екстракласата. Това бе четвърти пореден мач без победа за Минчев и компания, които вече са на само четири точки над зоната на изпадащите.

Българинът не бе играл от успеха на националния отбор на България срещу Индонезия. Крилото започна срещата като титуляр и бе заменен в 58-ата минута от Пау Санс.

Wyjściowa jedenastka trenera Bartosza Grzelaka na mecz z Pogonią Szczecin! 📃 pic.twitter.com/RUFxBct3Ig — CRACOVIA (@KSCracoviaSA) April 25, 2026

Погон поведе в резултата в 18-ата минута с гол на Келън Акоста, но Краковия стигна до точката с попадение в петата минута на продължението на мача, когато с разписа Кахвех Захиролеслам. Последното Краковия направи с човек по-малко, тъй като в 90-ата минута Оскар Войчик получи втори жълт картон.