Майнц си гарантира оцеляването и влоши още повече тежката ситуация на Санкт Паули

Майнц 05 победи с 2:1 като гост Санкт Паули в мач от 32-ия кръг на Бундеслигата и по този начин окончателно си гарантира оцеляването в елита с вече 37 точки. Победата за тима от карнавалния град бе изкована още през първата част, когато отборът вкара и двете си попадения.

За Санкт Паули пък това бе осми пореден мач без победа. Последните два кръга от шампионата ще са на живот и смърт за тима от Хамбург, след като отборът може още днес да се озове в зоната на директно изпадащите - стига Волфсбург да не загуби своя мач. Същевременно загубата на “пиратите” бе добра новина за последния в класирането Хайденхайм, който все още запазва шансове за спасение.

Мачът започна много зле за домакините, които загубиха топката пред соственото си наказателно поле. В резултат на това последва бърза контраатака, при която Шералдо Бекер комбинира с Филип Титц, който насочи топката в мрежата на Никола Васил - 0:1 за Майнц. Положението за Санкт Паули стана още по-зле пет минути преди края на първата част. След добра комбинация Силван Видмер изведе в наказателното поле Филип Мвене, който отблизо удвои аванса на гостите на 0:2.

Майнц можеше да увеличи преднината си и в началото на втората част, но Васил се намеси добре след изстрел с глава на Бекер, а след това бранител на домакините трябваше да изчиства шут на Мвене. Санкт Паули все пак успя да върне едно попадение три минути преди края на редовното време. То бе изработено от резервите Мартийн Каарс и Абдули Сисей. Последният бе изведен добре в наказателното поле и въпреки намесата на Даниел Батц, топката се изтърколи в мрежата на Майнц - 1:2. За повече обаче нямаше време и Санкт Паули още веднъж остана без победа.