Краковия с Минчев не успя да пречупи десетима от Лех

  • 8 дек 2025 | 00:09
  • 187
  • 0
Краковия с Минчев не успя да пречупи десетима от Лех

Краковия стигна само до равенство 2:2 в домакинството си на Лех (Познан) от 18-ия кръг на полската Екстракласа. "Червено-белите" има за какво да съжаляват, тъй като играха с човек повече от 39-ата минута, когато Пабло Родригес от състава на гостите бе изгонен. Българският национал Мартин Минчев също взе участие в мача, появявайки се на терена като смяна в 57-ата минута на мястото на Доминик Пила.

Лех пръв откри резултата в 17-ата минута от дузпа, реализирана от Микаел Ишак.

След това обаче гостите останаха в намален състав, след като Родригес си изкара два жълти и съответно червен картон в рамките на секунди и в 39-ата минута пое към съблекалните.

Краковия успя да направи пълен обрат с голове на Микел Майгаард в 44-ата и Матеуш Прашелик в 79-ата минута.

В 81-вата минута обаче Лех успя отново да изравни чрез Али Голизадех и така се добра до точка за крайното 2:2.

Това бе второ поредно реми за Краковия и тимът започва да изостава от лидерите, като вече е 5-и с 27 точки. Лех заема 7-ото място с 26 точки. Водач е Гурник (Забже) с 30 точки.

