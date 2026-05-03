Райо Валекано не се разсея от големия залог в ЛК и взе малкото дерби на Мадрид

Запътилият се към финал в Лига на конференциите Райо Валекано показа високо ниво и в Ла Лига, побеждавайки Хетафе с 2:0 като гост в столично дерби от 34-тия кръг. Успехът беше срещу пряк съперник в борбата за седмото място, което също би трябвало да класира за евротурнирите. Важен момент в мача дойде през второто полувреме при 0:1, когато домакините пропуснаха дузпа.

Тази победа за Райо идва между двата полуфинала срещу Страсбург в ЛК. Испанците спечелиха първия с 1:0 у дома и през идната седмица ще гостуват във Франция.

На “Колисеум Алфонсо Перес” “светкавиците” поведоха след брилянтно изпълнение на Серхио Камейо в 38-ата минута. Вина за попадението носи Мауро Арамбари, който неволно отклони топката в посока на Камейо, за да го улесни за попадението.

По-късно в мача Арамбари отново провали своите, след като пропусна наказателен удар. Това се случи в 64-тата, след като преди това вратарят на Райо Аугусто Батайя удари в главата Луис Васкес. При последвалото изпълнение от бялата точка Батаийя хвана изстрела на Арамбари.

Това се оказа ключов момент, защото в 74-тата Ранди Нтека заби втория гол за гостите.

Отделно на два пъти футболисти на Райо Валекано пропускаха сами срещу вратаря.

