Ще бъде ли този път Ипсуич нещо повече от боксова круша в Премиър лийг

Това беше страхотен сезон за феновете на Ипсуич Таун, които видяха как отборът им прави дубъл над Норич Сити в дербитата на Източна Англия и — о, да — също така печели промоция обратно в Премиър лийг.

Някои биха спорили, че изкачването през 2024 г. е било по-голямо постижение, предвид факта, че отборът беше спечелил промоция от Лига 1 само 12 месеца по-рано. Други може би смятат, че преодоляването на разочарованието от изпадането от елита миналия сезон и връщането на клуба на правилния път е още по-силно доказателство за треньорските качества на Киърън Маккена.

Това изпадане дойде след серия от само една победа в последните им 19 мача, но северноирландецът възстанови репутацията си този сезон като един от най-добрите млади треньори в английския футбол. Наскоро той дори беше посочван като потенциален кандидат за свободния пост в Борнемут, преди работата да бъде дадена на Марко Розе.

„Киърън е много специален мениджър“, заяви наскоро председателят и главен изпълнителен директор на Ипсуич Марк Аштън пред BBC Radio. „Той е човек, за когото знам, че е изключително желан от по-голямата част от Чемпиъншип, от по-голямата част от Висшата лига и от водещи европейски клубове — той е първокласен в това, което прави.

Бих искал Киърън да бъде тук завинаги. Харесвам го и го уважавам, работя с него всеки ден, имаме наистина здравословен диалог, но футболът се движи на цикли — нищо не трае вечно.“

Аштън е казвал, че „когато този клуб наистина се обедини като едно цяло, той е неудържима сила“ — изказване, което беше онагледено от шумната еуфория преди и след победата с 3:0 над Куинс Парк Рейнджърс в събота, която гарантира второто място в Чемпиъншип.

Връзките между хората, които управляват бизнеса, и тези, които ръководят отборите, са от ключово значение, но единството често липсва в някои клубове. Има безброй примери какво може да се случи, когато те не са в синхрон. Помислете например за Тотнъм и Челси. И макар Аштън и Маккена да не общуват извън работата — „нямам време за социален живот“, е казвал председателят — няма съмнение, че двамата са твърдо на една вълна.

„Опитвам се да му давам пространство да прави това, което трябва, но и да бъда там като механизъм за подкрепа, механизъм за предизвикателство, и да се уверя — почти като култура без извинения — че той има всичко необходимо, за да върши това, което трябва“, добави Аштън. „Разбираме какво ни движи, в разговорите няма забранени теми и мисля, че това идва от взаимното уважение.“

Аштън е човек, който бърза — твърдо вярва, че ако не напредваш бързо, съперниците ще те изпреварят. Той потвърди, че вече са проведени разговори с Маккена за следващия сезон с цел отново да се върви напред „с темпо“. Няма съмнение, че Маккена е научил уроци по време на сезона на Ипсуич във Висшата лига — едва третата му пълна кампания като старши треньор.

Едно обвинение, което може би можеше да му бъде отправено, беше, че е показал прекалено голяма лоялност към играчи, които преди това са му служили добре. Стартовите 11 за откриващия мач на сезон 2024/25 срещу Ливърпул на „Портман Роуд“, загубен с 0:2, включваха шестима играчи, които започнаха и последния им мач в Лига 1 срещу Флийтууд Таун само 15 месеца по-рано — Кристиан Уолтън, Люк Улфендън, Лейф Дейвис, Масимо Луонго, Уес Бърнс и Конър Чаплин.

Уолтън, Дейвис и Бърнс все още са част от настоящия състав на Ипсуич, заедно с нападателя Джордж Хърст, който също игра в онова равенство 2:2 срещу Флийтууд.

Миналото лято на „Портман Роуд“ имаше радикална промяна в състава, когато бяха привлечени 11 нови играчи с помощта на парашутните плащания от Премиър лийг, включително чилийският плеймейкър Марселино Нунес от регионалния съперник Норич за съобщаваната сума от 10 млн. паунда.

Отне време новият състав да се сработи — те не спечелиха нито един от първите си четири мача в първенството този сезон — а през януари последваха още попълнения, когато пристигнаха Анис Мехмети и Дан Нийл. Те не успяха да достигнат общия сбор от 96 точки на отбора от 2024 г., нито 28-те му победи, нито головата му сметка от 92 попадения, но това може да е отражение на по-голямата конкурентност в Чемпиъншип тази година.

„Играчите израснаха в хода на сезона — погледнете тази последна серия, това беше осмият ни мач за 26 дни, три поредни гостувания, имаше много предизвикателства“, каза Маккена пред BBC Radio. „Те продължиха да се борят и никога не трябва да се подценява колко трудно е да спечелиш промоция във Висшата лига. Това е страхотно постижение. Да завършим само с една загуба в 15 мача наистина показва, че характерът на групата се обедини към края.“

Една изненада през януарския трансферен прозорец беше, че Ипсуич не привлече нападател, който да осигури конкуренция на Хърст и Ивон Азон — през 2024 г. те взеха под наем уелсеца Кийфър Мур, който отбеляза седем гола и помогна за осигуряването на промоцията. Хърст достигна двуцифрен брой голове този сезон, но Азон се разписа само пет пъти и може би е твърде много да се очаква от тях да осигурят головете, които да дадат на Ипсуич шанс да остане в Премиър лийг.

Ипсуич отбеляза само 36 гола в 38 мача в елита миналия сезон и намирането на играч, който редовно да уцелва целта, със сигурност е абсолютна необходимост това лято — особено след като Джейдън Филоджийн, който е допринесъл с 11 гола от халфовата линия, няма да получава толкова много възможности да показва вкуса си към зрелищното.

Ще има и въпроси дали Уолтън трябва да остане първи избор на вратата, след като е изиграл само седем мача в елита, както и относно стабилността на защитата.

Но това са въпроси за друг ден.

„Изключително щастлив съм за футболния клуб, но съм щастлив и за графството — това повдига духа на хората, които живеят тук“, каза певецът Ед Шийрън, миноритарен акционер на „Портман Роуд“, пред BBC. „В Ипсуич и Съфолк не се случват много такива неща, така че когато се случи, е невероятно.“

Бившият нападател на Таун Шефки Кучи вярва, че Ипсуич „принадлежи“ в Премиър лийг и каза след последния съдийски сигнал срещу КПР:

„Това е клуб със страхотни привърженици и почти като семейство. За всички играчи, които са играли тук, това е специален клуб и заема голямо място в сърцето ти.“

Кучи добави, че е „100% сигурен“, че през следващия сезон те ще се представят по-добре в Премиър лийг благодарение на уроците от 2024/25.

„Сега вече имат усещането и бяха там миналата година, така че мисля, че са по-готови — мисля, че вече ще останат там завинаги“, каза Кучи.

Материал на Пол Грънил за bbc.com

