Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Ипсуич уби надеждите на Саутхамптън за директна промоция

Ипсуич уби надеждите на Саутхамптън за директна промоция

  • 28 апр 2026 | 23:39
  • 539
  • 0
Ипсуич уби надеждите на Саутхамптън за директна промоция

Отборите на Саутхамптън и Ипсуич изиграха зрелищен двубой помежду си от предпоследния 45-и кръг на Чемпиъншип. Срещата са "Сейнт Мери" завърши при резултат 2:2, като той бе по-добър за гостите, които отказаха още един претендент в битката за второто място и директна промоция.

Мачът не се разви според очакванията на домакините, които първи получиха гол в своята врата. Това се случи в 48-ата минута, когато Уес Бърнс се разписа с удар от границата на наказателното поле.

Саутхамптън обаче успя да реагира и в 58-ата минута възстанови равенството. Райън Манинг вкара с удар по земя директно от фаул.

Пълният обрат дойде в 80-ата минута, когато Сайл Ларин получи извеждащ пас в наказателното поле, елиминира двама бранители и отбеляза за 2:1.

Ипсуич обаче отново възстанови равнеството в 87-ата минута, когато Джак Кларк стреля по земя от границата на пеналта и бе точен за 2:2.

Това реми остави Ипсуич на 2-рото място в класирането с 81 точки. Саутхамптън пък остава на 5-ото място със 77 точки и вече няма шанс за директна промоция, но пък ще играе в плейофа за влизане в Премиър лийг.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

