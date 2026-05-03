Милан с гостуване на коварния Сасуоло във важна битка за топ 4

  • 3 май 2026 | 08:17
В днешния 3-ти май (неделя), стадион „Мапей“ ще бъде арена на ключов сблъсък от 35-ия кръг на Серия А. Милан пристига в Реджо Емилия с ясна цел – победа, която да ги доближи максимално до математическото подсигуряване на участие в Шампионската лига през следващия сезон. „Росонерите“ в момента заемат третата позиция в класирането с 67 точки, като се нуждаят от още само шест, за да гарантират мястото си в най-престижния европейски турнир.

Домакините от Сасуоло се намират в добър ритъм, заемайки 11-то място в подреждането с 46 точки. Тимът е непобеден в шест от последните си осем срещи в първенството. В последните си пет мача те записаха победи над Комо (2:1) и Каляри (2:1), както и престижни равенства срещу Ювентус (1:1) и Фиорентина (0:0). Единственото им подхлъзване в този период бе загубата от Дженоа с 1:2.

От друга страна, формата на Милан е по-променлива. След две поредни тежки загуби от Наполи (0:1) и Удинезе (0:3), грандът от Милано успя да стабилизира представянето си с минимална победа над Верона (1:0) и нулево равенство в дербито с Ювентус в последния кръг. Въпреки това, момчетата на Масимилиано Алегри остават изключително опасни като гости, като нямат загуба в последните си осем визити на Сасуоло в Серия А.

Старши треньорът на Милан, Масимилиано Алегри, изрази голямо уважение към съперника преди двубоя. „Сасуоло е много техничен отбор, който провежда отличен сезон. Те могат да отбележат гол във всеки един момент. Трябва да бъдем много внимателни в празните пространства и при техните контраатаки, защото са изключително ефективни близо до наказателното поле“, сподели специалистът.

Алегри не скри и разочарованието си от тежката контузия на Лука Модрич, който претърпя операция на скулата след мача с Ювентус и отпада до края на сезона. „Лука беше сърцето на този отбор през цялата кампания. Трябва да намерим начин да компенсираме липсата му, като вероятно Ардон Яшари или Самуеле Ричи ще заемат неговото място“, допълни наставникът на „росонерите“.

Директните двубои между тези два отбора често предлагат истинско зрелище. Първата среща през този сезон завърши при драматично равенство 2:2 на „Джузепе Меаца“. Погледът назад показва и други резултатни мачове, като зрелищното 3:3 през април 2024 г. и разгромната победа на Милан с 6:1 за Купата на Италия в края на същата година.

