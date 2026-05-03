Интер е на точка от титлата, ще я спечели ли срещу Парма?

Борбата за титлата в италианската Серия А навлиза в своята решителна фаза. В среща от 35-ия кръг лидерът в класирането Интер посреща тима на Парма на легендарния стадион "Джузепе Меаца". С актив от 79 точки и комфортна преднина на върха, миланският гранд изглежда непоклатим, докато гостите, заемащи 12-а позиция с 42 точки, ще се опитат да объркат сметките на фаворита. Дори само при равенство обаче "нерадзурите" ще ликуват със Скудетото още тази вечер.

Интер влиза в този двубой в отлична кондиция, записвайки четири победи в последните си пет мача. Възпитаниците на Кристиан Киву показаха истинска голова мощ, побеждавайки Рома с 5:2 и Комо с 4:3. Единственото леко отстъпление бе равенството 2:2 срещу Торино в последния кръг, което обаче не разклати лидерската им позиция. От своя страна, Парма се намира в най-добрия си период от месеци насам. „Дуковете“ са в серия от четири поредни мача без поражение, включваща чисти победи над Пиза (1:0) и Удинезе (1:0), както и престижни равенства срещу Наполи и Лацио. Междувременно Интер вчера получи огромен подарък от последния отбор, който има теоретичен шанс да го измести - Наполи, който завърши при нулево равенство срещу Комо.

Статистиката от последните директни двубои е категорично в полза на „нерадзурите“. В последния мач между двата тима, игран през януари 2026 г., Интер спечели с 2:0 като гост след попадения на Федерико Димарко и Маркюс Тюрам. Подобен бе сценарият и през декември 2024 г., когато Интер триумфира с 3:1 у дома. Парма не е побеждавала този съперник в официален мач от няколко години, като най-доброто им постижение напоследък бе равенството 2:2 през април 2025 г. на стадион „Енио Тардини“.

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву запазва спокойствие преди решителните битки. „Осъзнаваме работата, която сме свършили, и момента, в който се намираме. Знаем, че има още точки за печелене, докато се приближаваме към една от нашите цели – една от нашите мечти“, сподели Киву в навечерието на мача. Той обаче ще трябва да се справя без ключовия халф Хакан Чалханоглу и Луис Енрике, които са извън строя заради контузии. Алесандро Бастони е под въпрос заради болки в глезена, но се очаква да бъде в групата. Капитанът Лаутаро Мартинес вероятно ще започне от пейката, тъй като все още не е напълно възстановен.

В лагера на Парма липсват дълготрайно контузеният Матия Фриган и американският полузащитник Бенджамин Кремаски. Въпреки това, гостите разполагат с почти пълен състав и ще разчитат на солидната си защита, която допусна само два гола в последните четири срещи.