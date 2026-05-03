Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Интер е на точка от титлата, ще я спечели ли срещу Парма?

Интер е на точка от титлата, ще я спечели ли срещу Парма?

  • 3 май 2026 | 07:52
  • 906
  • 0

Борбата за титлата в италианската Серия А навлиза в своята решителна фаза. В среща от 35-ия кръг лидерът в класирането Интер посреща тима на Парма на легендарния стадион "Джузепе Меаца". С актив от 79 точки и комфортна преднина на върха, миланският гранд изглежда непоклатим, докато гостите, заемащи 12-а позиция с 42 точки, ще се опитат да объркат сметките на фаворита. Дори само при равенство обаче "нерадзурите" ще ликуват със Скудетото още тази вечер.

Интер влиза в този двубой в отлична кондиция, записвайки четири победи в последните си пет мача. Възпитаниците на Кристиан Киву показаха истинска голова мощ, побеждавайки Рома с 5:2 и Комо с 4:3. Единственото леко отстъпление бе равенството 2:2 срещу Торино в последния кръг, което обаче не разклати лидерската им позиция. От своя страна, Парма се намира в най-добрия си период от месеци насам. „Дуковете“ са в серия от четири поредни мача без поражение, включваща чисти победи над Пиза (1:0) и Удинезе (1:0), както и престижни равенства срещу Наполи и Лацио. Междувременно Интер вчера получи огромен подарък от последния отбор, който има теоретичен шанс да го измести - Наполи, който завърши при нулево равенство срещу Комо.

Наполи спря Комо и го отдалечи от Шампионската лига
Наполи спря Комо и го отдалечи от Шампионската лига

Статистиката от последните директни двубои е категорично в полза на „нерадзурите“. В последния мач между двата тима, игран през януари 2026 г., Интер спечели с 2:0 като гост след попадения на Федерико Димарко и Маркюс Тюрам. Подобен бе сценарият и през декември 2024 г., когато Интер триумфира с 3:1 у дома. Парма не е побеждавала този съперник в официален мач от няколко години, като най-доброто им постижение напоследък бе равенството 2:2 през април 2025 г. на стадион „Енио Тардини“.

Интер удари Парма и точно в средата на сезона е първенец!
Интер удари Парма и точно в средата на сезона е първенец!

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву запазва спокойствие преди решителните битки. „Осъзнаваме работата, която сме свършили, и момента, в който се намираме. Знаем, че има още точки за печелене, докато се приближаваме към една от нашите цели – една от нашите мечти“, сподели Киву в навечерието на мача. Той обаче ще трябва да се справя без ключовия халф Хакан Чалханоглу и Луис Енрике, които са извън строя заради контузии. Алесандро Бастони е под въпрос заради болки в глезена, но се очаква да бъде в групата. Капитанът Лаутаро Мартинес вероятно ще започне от пейката, тъй като все още не е напълно възстановен.

Киву: Съжаляваме, но можеше да завърши и по-зле
Киву: Съжаляваме, но можеше да завърши и по-зле

В лагера на Парма липсват дълготрайно контузеният Матия Фриган и американският полузащитник Бенджамин Кремаски. Въпреки това, гостите разполагат с почти пълен състав и ще разчитат на солидната си защита, която допусна само два гола в последните четири срещи.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ювентус трябва да се възползва от грешката на Комо и да победи изпадналия Верона

Ювентус трябва да се възползва от грешката на Комо и да победи изпадналия Верона

  • 3 май 2026 | 08:24
  • 974
  • 0
Флик с неочаквана причина да не гледа решителия мач на Реал Мадрид

Флик с неочаквана причина да не гледа решителия мач на Реал Мадрид

  • 3 май 2026 | 08:19
  • 1048
  • 0
Милан с гостуване на коварния Сасуоло във важна битка за топ 4

Милан с гостуване на коварния Сасуоло във важна битка за топ 4

  • 3 май 2026 | 08:17
  • 651
  • 0
Ливърпул и Юнайтед в голямо дерби не само за честта, но и за точките

Ливърпул и Юнайтед в голямо дерби не само за честта, но и за точките

  • 3 май 2026 | 08:11
  • 920
  • 0
Меси вкара фамозен гол, но Интер Маями профука три гола преднина и загуби

Меси вкара фамозен гол, но Интер Маями профука три гола преднина и загуби

  • 3 май 2026 | 07:27
  • 3279
  • 1
Флик: Свършихме си работата. Сега всичко, което можем да направим, е да чакаме

Флик: Свършихме си работата. Сега всичко, което можем да направим, е да чакаме

  • 3 май 2026 | 02:41
  • 3855
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

  • 2 май 2026 | 20:58
  • 243010
  • 966
Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

  • 3 май 2026 | 07:32
  • 10511
  • 18
Веласкес е петият чужденец шампион начело на Левски

Веласкес е петият чужденец шампион начело на Левски

  • 3 май 2026 | 09:21
  • 418
  • 0
Наско Сираков вече е 12-кратен шампион с Левски

Наско Сираков вече е 12-кратен шампион с Левски

  • 3 май 2026 | 08:48
  • 2049
  • 9
Пореден епизод на пловдивското дерби - целта е бараж за Европа!

Пореден епизод на пловдивското дерби - целта е бараж за Европа!

  • 3 май 2026 | 07:04
  • 3368
  • 3
Ще продължи ли победната серия на Андреа Кими Антонели и в Маями?

Ще продължи ли победната серия на Андреа Кими Антонели и в Маями?

  • 3 май 2026 | 08:15
  • 2225
  • 0