Флик с неочаквана причина да не гледа решителия мач на Реал Мадрид

Барселона е на крачка от титлата след победата над Осасуна (2:1). Лидерът е на 14 точки пред Реал Мадрид, който е на второ място.

Барселона вече докосва титлата след вихрени последни минути срещу Осасуна

Шампионът се нуждае Реал Мадрид да не спечели срещу Еспаньол в неделя вечер, за да запази титлата в столицата на Каталуния. Отборът на Ханзи Флик вече няма да може да бъде достигнат в класирането в последните 4 кръга.

Флик: Свършихме си работата. Сега всичко, което можем да направим, е да чакаме

Треньорът на Барселона, Ханзи Флик, все пак беше умерен в изказванията си след победата с 2:1 на неговия отбор в Памплона. „Трябва да изчакаме. За мен днес беше важно да си свършим работата. Не мога да мисля какво ще се случи утре. Вярно е, че сме в добра позиция, но трябва да изчакаме“, обясни Флик след мача, доволен от представянето на своите играчи.

Запитан дали ще гледа мача на Реал Мадрид с Еспаньол, германският треньор каза, по-скоро на шега, по-скоро сериозно, че все още обмисля. „Имам билети да гледам магьосника Маго Поп със съпругата ми. Мисля, че това е последното му представление. Не знам какво ще правя утре, може би ще отида да го видя“, коментира той.

Срещу Осасуна, Барселона си осигури трите точки в бурен финал, чрез головете на Левандовски (мин. 81) и Феран Торес (мин. 86), но трепереше до последната секунда, след като Раул Гарсия намали изоставането (мин. 89).

Флик обаче беше доволен: „Отборът игра много добре срещу много силен противник и се защитавахме добре. Това, което правим, е фантастично. Момчетата се подобриха много и това ме кара да се чувствам оптимист за бъдещето. Имаме млад отбор с голям потенциал.“

Веднага щом титлата стане математически сигурна, германецът ще официализира новия си договор с Барселона. Mundo Deportivo съобщи, че той е удължил договора си до 2028 г., с опция за допълнителен сезон.

