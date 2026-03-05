Увеличават отборите, които ще участват в плейофите в Чемпиъншип

Плейофите за промоция от Чемпиъншип във Висшата лига ще бъдат разширени от четири на шест отбора, стартирайки от следващия сезон, съобщиха от Английската футболна лига (EFL).

В настоящия формат първите два тима в крайното класиране се класират директно за елитната дивизия в Англия, а следващите четири се борят за още едно място във Висшата лига. От следващия сезон отборите, завършващи на третата и четвъртата позиция ще прогресират към полуфиналите в плейофите, а тези между петата и осмата ще започват битката си за промоция от нова четвъртфинална фаза.

The Championship playoffs are set to expand from 4 clubs to 6 clubs from the 26-27 season. 😲



The new format will be as follows:



5th place vs 8th place

6th place vs 7th place



These games will be played as one-off ties at the home ground of the team that finished highest.



The… pic.twitter.com/virzdvE1Ei — Football Away Days (@FBAwayDays) March 5, 2026

„От въвеждането си през сезон 1986/87 плейофите се превърнаха в най-вълнуващата част от футболния календар в страната, улавяйки драмата, напрежението и емоциите, които правят EFL толкова специална. След няколко месеца дискусии с клубовете и останалите заинтересовани лица, ние сме убедени, че тази промяна ще засили конкуренцията в Чемпиъншип и ще даде на повече отбори и техните привърженици шанс да се докоснат до промоцията във Висшата лига“, заяви шефът на EFL Тревър Бърч.

