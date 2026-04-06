  Край на 65-годишното чакане! Скромният Линкълн Сити ще играе в Чемпиъншип

Край на 65-годишното чакане! Скромният Линкълн Сити ще играе в Чемпиъншип

  • 6 апр 2026 | 23:54
Край на 65-годишното чакане! Скромният Линкълн Сити ще играе в Чемпиъншип

Отборът на Линкълн Сити постигна историческа промоция в Чемпиъншип. Това стана факт след драматичния успех с 2:1 над Рединг в 42-рия кръг на Лига 1, която дойде с победно попадение в 96-ата минута на мача.

Така „дяволчетата“ станаха първият тим в челните четири дивизии на английския футбол, който си осигурява промоция през този сезон. Пет кръга преди края на сезона Линкълн, който е с един от най-скромните бюджети в третата дивизия, не може да бъде изместен от първите две позиции на класирането. Тимът е лидер с актив от 90 точки след 27 победи, 9 равенства и 5 загуби, а третият Брадфорд изостава на цели 19 пункта. Най-вероятно именно съставът на Майкъл Скубала, който е непобеден в 24 срещи в първенството, ще стане шампион, тъй като води с 12 точки пред втория Кардиф Сити, който е с мач по-малко.

Благодарение на тази промоция Линкълн ще играе във второто ниво на английския футбол за първи път от 1961-ва насам. Така клубът прекъсна 65-годишното си чакане за завръщане в Чемпиъншип, като единствено Крю Александра го надминава в това отношение със своята пауза, продължила 102 години между 1895-а и 1997-а. Така тимът от Линкълншир, който е основан през 1884 година, вече може да си постави нова цел за следващия сезон: първа промоция в елитната дивизия в своята история.

Снимки: Gettyimages

