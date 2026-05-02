  3. Ипсуич се завърна в Премиър лийг, а Рексъм изпусна влака за плейофите след драма

Ипсуич се завърна в Премиър лийг, а Рексъм изпусна влака за плейофите след драма

  • 2 май 2026 | 16:30
  • 2282
  • 0
Ипсуич се завърна в Премиър лийг, а Рексъм изпусна влака за плейофите след драма

Ипсуич официално се завърна в Премиър лийг след само един сезон в Чемпиъншип. Това стана факт, след като в последния кръг от редовния сезон "трактористите" победиха с 3:0 Куинс Парк Рейнджърс на "Портман Роуд". Тимът на Киърън Маккена нямаше особени проблеми днес и още до деветата минута взе преднина от два гола, реализирани от Джордж Хърст (3') и Джейдън Филоджийни-Бидейс. В 85-ата минута Кейси Макатиър реши всичко в полза на домакините. С този успех Ипсуич си осигури второто място в крайното класиране с 84 точки - една повее от Милуол. Далеч напред с 95 пункта е Ковънтри, който още на 17 април си гарантира директната промоция, а няколко дни по-късно спечели и титлата в Чемпиъншип. Днес тимът на Франк Лампард разби с 4:0 като гост Уотфорд.

Милуол, който имаше шанс за второ място при провал на Ипсуич, остана трети, въпреки че днес свърши своята работа и победи Оксфорд Юнайтед. Така "лъвовете" ще трябва да минат през ситото на плейофите, за да стигнат до Висшата лига. Четвърти и пети са съответно Саутхамптън и Мидълзбро.

Истинска драма се разигра в битката за последното място, даващо право на участие в плейофите. За него се бореха Рексъм, Хъл Сити и Дарби Каунти. Уелският тим със собственици Райън Рейнолдс и Роб Макълхени в един момент бе шести, както бе и преди началото на кръга, но след това беше изместен от Дарби Каунти. В крайна сметка обаче "овните" загубиха преднината си и допуснаха пълен обрат като домакин срещу Шефилд Юнайтед, което ги остави на осмата позиция. Междувременно Рексъм направи 2:2 с Мидълзбро, а Хъл Сити успя да спечели срещу Норич с 2:1 и по този начин "тигрите" заеха заветната шеста позиция.

Изпадащите са Оксфорд Юнайтед, в който в един момент от сезона игра и Филип Кръстев, Лестър, който преди 10 години спечели титлата в Премиър лийг, и Шефилд Уензди. На тяхно място влизат Линкълн, Кардиф и победителят от плейофите. В тях сигурни са Болтън и Стокпорт, а останалите два ще бъдат измежду Брадфорд, Стивънидж, Лутън и Плимут.  

В полуфиналните плейофи един срещу друг излизат Хъл Сити срещу Милуoл и Мидълзбро срещу Саутхамптън. Първите мачове са на 8-и и 9 май, а реваншите - на 11-и и 12-и същия месец. Финалът е на 23 май на "Уембли".

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Де Йонг: Винаги съм искал да играя за Барселона и няма причина да напускам

Де Йонг: Винаги съм искал да играя за Барселона и няма причина да напускам

  • 2 май 2026 | 14:25
  • 856
  • 0
Арбелоа: Каквото се случва в съблекалнята на Реал Мадрид, си остава там

Арбелоа: Каквото се случва в съблекалнята на Реал Мадрид, си остава там

  • 2 май 2026 | 14:03
  • 2174
  • 8
Челси набеляза Игор Тиаго, Брентфорд го оценява вече на 80 милиона

Челси набеляза Игор Тиаго, Брентфорд го оценява вече на 80 милиона

  • 2 май 2026 | 13:55
  • 4089
  • 12
Салах: Радвам се, че си тръгвам през голяма врата, мога да дам още много на футбола

Салах: Радвам се, че си тръгвам през голяма врата, мога да дам още много на футбола

  • 2 май 2026 | 13:03
  • 2651
  • 2
Натоварената програма на Арсенал продължава с лондонско дерби

Натоварената програма на Арсенал продължава с лондонско дерби

  • 2 май 2026 | 07:00
  • 3897
  • 6
Байерн посреща Хайденхайм с мисълта за реванша с ПСЖ

Байерн посреща Хайденхайм с мисълта за реванша с ПСЖ

  • 2 май 2026 | 06:45
  • 1854
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

  • 2 май 2026 | 08:00
  • 35684
  • 333
Цветомир Найденов отиде за риба

Цветомир Найденов отиде за риба

  • 2 май 2026 | 16:53
  • 4955
  • 8
Ботев (Враца) 2:0 Спартак (Варна), два бързи гола за домакините

Ботев (Враца) 2:0 Спартак (Варна), два бързи гола за домакините

  • 2 май 2026 | 16:29
  • 6646
  • 11
Спасителната мисия на Берое върви по план след бой по Славия

Спасителната мисия на Берое върви по план след бой по Славия

  • 2 май 2026 | 15:53
  • 17321
  • 80
Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

  • 2 май 2026 | 11:40
  • 35089
  • 7
Ето с кои играчи Левски атакува титлата

Ето с кои играчи Левски атакува титлата

  • 2 май 2026 | 12:14
  • 19308
  • 14