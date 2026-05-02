Ипсуич се завърна в Премиър лийг, а Рексъм изпусна влака за плейофите след драма

Ипсуич официално се завърна в Премиър лийг след само един сезон в Чемпиъншип. Това стана факт, след като в последния кръг от редовния сезон "трактористите" победиха с 3:0 Куинс Парк Рейнджърс на "Портман Роуд". Тимът на Киърън Маккена нямаше особени проблеми днес и още до деветата минута взе преднина от два гола, реализирани от Джордж Хърст (3') и Джейдън Филоджийни-Бидейс. В 85-ата минута Кейси Макатиър реши всичко в полза на домакините. С този успех Ипсуич си осигури второто място в крайното класиране с 84 точки - една повее от Милуол. Далеч напред с 95 пункта е Ковънтри, който още на 17 април си гарантира директната промоция, а няколко дни по-късно спечели и титлата в Чемпиъншип. Днес тимът на Франк Лампард разби с 4:0 като гост Уотфорд.

Милуол, който имаше шанс за второ място при провал на Ипсуич, остана трети, въпреки че днес свърши своята работа и победи Оксфорд Юнайтед. Така "лъвовете" ще трябва да минат през ситото на плейофите, за да стигнат до Висшата лига. Четвърти и пети са съответно Саутхамптън и Мидълзбро.

Истинска драма се разигра в битката за последното място, даващо право на участие в плейофите. За него се бореха Рексъм, Хъл Сити и Дарби Каунти. Уелският тим със собственици Райън Рейнолдс и Роб Макълхени в един момент бе шести, както бе и преди началото на кръга, но след това беше изместен от Дарби Каунти. В крайна сметка обаче "овните" загубиха преднината си и допуснаха пълен обрат като домакин срещу Шефилд Юнайтед, което ги остави на осмата позиция. Междувременно Рексъм направи 2:2 с Мидълзбро, а Хъл Сити успя да спечели срещу Норич с 2:1 и по този начин "тигрите" заеха заветната шеста позиция.

Изпадащите са Оксфорд Юнайтед, в който в един момент от сезона игра и Филип Кръстев, Лестър, който преди 10 години спечели титлата в Премиър лийг, и Шефилд Уензди. На тяхно място влизат Линкълн, Кардиф и победителят от плейофите. В тях сигурни са Болтън и Стокпорт, а останалите два ще бъдат измежду Брадфорд, Стивънидж, Лутън и Плимут.

В полуфиналните плейофи един срещу друг излизат Хъл Сити срещу Милуoл и Мидълзбро срещу Саутхамптън. Първите мачове са на 8-и и 9 май, а реваншите - на 11-и и 12-и същия месец. Финалът е на 23 май на "Уембли".

