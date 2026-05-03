Ще продължи ли победната серия на Андреа Кими Антонели и в Маями?

Андреа Кими Антонели спечели последните две състезания във Формула 1 преди непредвидената априлска пауза, а днес италианецът ще се опита да удължи своя победен ход и при рестартирането на шампионата в Маями.

Изтеглиха старта на Гран При на Маями заради очакваното лошо време

Италианецът се постави във възможно най-добрата позиция преди старта на състезанието, което е много вероятно да бъде засегнато частично или изцяло от дъжд. Възможни са дори гръмотевични бури, които могат да принудят организаторите да прекъснат или дори да прекратят изцяло надпреварата, ако лошото време се задържи по-дълго в близост до пистата.

ФИА обеща бързи мерки относно очакваното лошо време в Маями

Иначе Антонели ще потегли от полпозишъна, а до него на първата редица ще застане Макс Верстапен. До момента през 2026 година и двамата правят доста слаби потегляния, за разлика от стартиращия трети Шарл Леклер, което определено дава надежди на монегаска, че той може да се озове начело на колоната още в първите метри.

Кими Антонели разби конкуренцията и грабна трети пореден полпозишън във Формула 1

Компания на пилота на Ферари на втория ред ще прави световният шампион Ландо Норис, който беше над всички в спринтовата фаза от уикенда в Маями, но в квалификацията не можа да се пребори за нещо повече от четвъртото място на старта. Джордж Ръсел и Люис Хамилтън ще потеглят пети и шести, а зад тях челната десетка на стартовата решетка ще оформят миналогодишният победител в Маями Оскар Пиастри, Франко Колапинто, Исак Хаджар и Пиер Гасли.

След направената промяна в програмата състезанието за Гран При на Маями, четвърти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще стартира в 20:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1 (обновена)

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg