Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ще продължи ли победната серия на Андреа Кими Антонели и в Маями?

Ще продължи ли победната серия на Андреа Кими Антонели и в Маями?

  • 3 май 2026 | 08:15
  • 2212
  • 0

Андреа Кими Антонели спечели последните две състезания във Формула 1 преди непредвидената априлска пауза, а днес италианецът ще се опита да удължи своя победен ход и при рестартирането на шампионата в Маями.

Изтеглиха старта на Гран При на Маями заради очакваното лошо време
Изтеглиха старта на Гран При на Маями заради очакваното лошо време

Италианецът се постави във възможно най-добрата позиция преди старта на състезанието, което е много вероятно да бъде засегнато частично или изцяло от дъжд. Възможни са дори гръмотевични бури, които могат да принудят организаторите да прекъснат или дори да прекратят изцяло надпреварата, ако лошото време се задържи по-дълго в близост до пистата.

ФИА обеща бързи мерки относно очакваното лошо време в Маями
ФИА обеща бързи мерки относно очакваното лошо време в Маями

Иначе Антонели ще потегли от полпозишъна, а до него на първата редица ще застане Макс Верстапен. До момента през 2026 година и двамата правят доста слаби потегляния, за разлика от стартиращия трети Шарл Леклер, което определено дава надежди на монегаска, че той може да се озове начело на колоната още в първите метри.

Кими Антонели разби конкуренцията и грабна трети пореден полпозишън във Формула 1
Кими Антонели разби конкуренцията и грабна трети пореден полпозишън във Формула 1

Компания на пилота на Ферари на втория ред ще прави световният шампион Ландо Норис, който беше над всички в спринтовата фаза от уикенда в Маями, но в квалификацията не можа да се пребори за нещо повече от четвъртото място на старта. Джордж Ръсел и Люис Хамилтън ще потеглят пети и шести, а зад тях челната десетка на стартовата решетка ще оформят миналогодишният победител в Маями Оскар Пиастри, Франко Колапинто, Исак Хаджар и Пиер Гасли.

След направената промяна в програмата състезанието за Гран При на Маями, четвърти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще стартира в 20:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1 (обновена)
Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1 (обновена)
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Изтеглиха старта на Гран При на Маями заради очакваното лошо време

Изтеглиха старта на Гран При на Маями заради очакваното лошо време

  • 3 май 2026 | 08:09
  • 3436
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1 (обновена)

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1 (обновена)

  • 3 май 2026 | 08:06
  • 32233
  • 12
Андреа Кими Антонели се изравни със Сена и Шумахер с полпозишъна в Маями

Андреа Кими Антонели се изравни със Сена и Шумахер с полпозишъна в Маями

  • 3 май 2026 | 01:01
  • 4714
  • 0
Антонели: Този уикенд е по-труден за нас

Антонели: Този уикенд е по-труден за нас

  • 3 май 2026 | 00:53
  • 1335
  • 0
Верстапен: Вече виждаме светлина в дъното на тунела

Верстапен: Вече виждаме светлина в дъното на тунела

  • 3 май 2026 | 00:37
  • 1848
  • 1
Леклер: Бях на лимита, вятърът се менеше постоянно

Леклер: Бях на лимита, вятърът се менеше постоянно

  • 3 май 2026 | 00:28
  • 1728
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

  • 2 май 2026 | 20:58
  • 242994
  • 966
Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

  • 3 май 2026 | 07:32
  • 10492
  • 18
Веласкес е петият чужденец шампион начело на Левски

Веласкес е петият чужденец шампион начело на Левски

  • 3 май 2026 | 09:21
  • 403
  • 0
Наско Сираков вече е 12-кратен шампион с Левски

Наско Сираков вече е 12-кратен шампион с Левски

  • 3 май 2026 | 08:48
  • 2031
  • 9
Пореден епизод на пловдивското дерби - целта е бараж за Европа!

Пореден епизод на пловдивското дерби - целта е бараж за Европа!

  • 3 май 2026 | 07:04
  • 3362
  • 3