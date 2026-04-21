Постно реми между Кристъл Палас и Уест Хам

Отборите на Кристъл Палас и Уест Хам не се победиха в срещата помежду си от 33-тия кръг на Премиър лийг. Мачът на "Селхърст Парк" завърши при резултат 0:0, като двата тима прибавиха по точка в актива си.

В началото на мача домакините бяха по-близо до гола, като на два пъти Бренан Джонсън бе на добри позиции, но ударите му бяха встрани от целта.

В 44-тата минута обаче и Дийн Хендерсън бе поставен под напрежение след опасен изстрел с глава на Константинос Мавропанос, но вратарят показа котешки рефлекс и спаси.

В 78-ата минута Джеферсон Лерма отправи точен изстрел, но вратарят Мадс Хермансен внимаваше и спаси.

В 82-рата минута Исмаила Сар успя да отбележи гол за "орлите", но той бързо бе отменен заради засада.

В добавеното време на двубоя Лерма стреля с глава отблизо, но доста неточно и над вратата.

В крайна сметка голове не паднаха и срещата завърши наравно. След нея Кристъл Палас е 13-и с 43 точки, докато Уест Хам се намира на 17-ата позиция с 33 точки.

Снимки: Gettyimages