Постно реми между Кристъл Палас и Уест Хам

  • 21 апр 2026 | 00:06
  • 259
  • 0

Отборите на Кристъл Палас и Уест Хам не се победиха в срещата помежду си от 33-тия кръг на Премиър лийг. Мачът на "Селхърст Парк" завърши при резултат 0:0, като двата тима прибавиха по точка в актива си.

В началото на мача домакините бяха по-близо до гола, като на два пъти Бренан Джонсън бе на добри позиции, но ударите му бяха встрани от целта.

В 44-тата минута обаче и Дийн Хендерсън бе поставен под напрежение след опасен изстрел с глава на Константинос Мавропанос, но вратарят показа котешки рефлекс и спаси.

В 78-ата минута Джеферсон Лерма отправи точен изстрел, но вратарят Мадс Хермансен внимаваше и спаси.

В 82-рата минута Исмаила Сар успя да отбележи гол за "орлите", но той бързо бе отменен заради засада.

В добавеното време на двубоя Лерма стреля с глава отблизо, но доста неточно и над вратата.

В крайна сметка голове не паднаха и срещата завърши наравно. След нея Кристъл Палас е 13-и с 43 точки, докато Уест Хам се намира на 17-ата позиция с 33 точки.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Байерн започва преговори за Антъни Гордън

Байерн започва преговори за Антъни Гордън

  • 20 апр 2026 | 21:34
  • 1251
  • 4
Ал-Ахли отново е на финал в Азиатската ШЛ след бърз обрат

Ал-Ахли отново е на финал в Азиатската ШЛ след бърз обрат

  • 20 апр 2026 | 21:28
  • 2817
  • 0
Шеф на Интер за Барселона: Нека ни се обадят, вместо само да говорят за Бастони

Шеф на Интер за Барселона: Нека ни се обадят, вместо само да говорят за Бастони

  • 20 апр 2026 | 20:56
  • 2862
  • 6
Президентът на Бразилия си пожела финал срещу Германия на Мондиал 2026

Президентът на Бразилия си пожела финал срещу Германия на Мондиал 2026

  • 20 апр 2026 | 20:18
  • 895
  • 0
Борнемут обяви мениджъра си за следващия сезон

Борнемут обяви мениджъра си за следващия сезон

  • 20 апр 2026 | 20:00
  • 8469
  • 0
Синът на Юрген Клинсман получи тежка контузия по време на мач от Серия "Б"

Синът на Юрген Клинсман получи тежка контузия по време на мач от Серия "Б"

  • 20 апр 2026 | 19:45
  • 1564
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

  • 20 апр 2026 | 12:46
  • 36757
  • 33
Семен Новиков е на финал!

Семен Новиков е на финал!

  • 20 апр 2026 | 20:37
  • 9550
  • 7
Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

  • 20 апр 2026 | 14:53
  • 36034
  • 70
Билетите за дербито между ЦСКА и Левски са вече в продажба

Билетите за дербито между ЦСКА и Левски са вече в продажба

  • 20 апр 2026 | 15:26
  • 11396
  • 41
Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

  • 20 апр 2026 | 12:46
  • 31154
  • 109
Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

  • 20 апр 2026 | 12:13
  • 16084
  • 20