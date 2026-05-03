Ливърпул и Юнайтед в голямо дерби не само за честта, но и за точките

  • 3 май 2026 | 08:11
В неделя следобед „Олд Трафорд“ ще бъде арена на най-голямото съперничество в английския футбол. Този път обаче сблъсъкът между Манчестър Юнайтед и Ливърпул носи допълнителен заряд. Домакините заемат третото място в Премиър лийг с 61 точки, докато мърсисайдци са плътно зад тях на четвърта позиция с 58 точки. При оставащи само няколко кръга до края на сезона, победата за някой от двата тима ще бъде огромна крачка към гарантиране на участие в Шампионската лига.

Манчестър Юнайтед влиза в дербито в добро настроение след две последователни победи – 2:1 срещу Брентфорд и ценен успех с 1:0 като гост на Челси. Въпреки разочароващата загуба от Лийдс по-рано през април, момчетата на Майкъл Карик показват стабилност, особено пред собствена публика. От друга страна, Ливърпул на Арне Слот демонстрира две лица в последно време. Докато във вътрешното първенство те записаха победи над Евертън (2:1) и Кристъл Палас (3:1), отпадането от Шампионската лига след две поражения от Пари Сен Жермен може да е повлияло на увереността на тима.

Ман Юнайтед взе реванш от Брентфорд и на практика постигна голямата цел, Игор Тиаго със сериозни пропуски

Юнайтед има шанса да запише рядък успех над своя съперник от последните години, след като по-рано през сезона триумфира на „Анфийлд“ с 2:1 благодарение на головете на Брайън Мбемо и Хари Магуайър. Историята на последните срещи на „Олд Трафорд“ обаче е по-непредсказуема. През септември 2024 г. Ливърпул разгроми своя опонент с 3:0 в Театъра на мечтите, а предишният шампионатен сблъсък на този стадион завърши при зрелищно равенство 2:2. Общо в последните пет срещи между двата тима във всички турнири, Ливърпул има две победи, Юнайтед една, а два мача са завършили наравно.

Арне Слот обясни дали ще може да използва Алисон и Салах в дербито с Манчестър Юнайтед

Мениджърът на Юнайтед Майкъл Карик изрази увереност преди мача: „В добра форма сме. Матеус Куня вече тренира малко, така че сме изпълнени с надежда за него.“ Въпреки това, Карик потвърди, че Матайс де Лихт остава извън сметките, а Лисандро Мартинес изтърпява последен мач от наказанието си. В защитата се очаква отново да започне опитният Хари Магуайър, партнирайки на младия Ейдън Хевън.

Карик: Дербито с Ливърпул със сигурност е един от любимите ми мачове

За Ливърпул новините са далеч по-притеснителни. Голямата звезда Мохамед Салах е аут за дербито, след като получи контузия срещу Кристъл Палас. Арне Слот ще трябва да прекроява атаката си, където се очаква Коди Гакпо да поеме по-голяма отговорност. Добрата новина за гостите е, че Алисон Бекер е потвърден в стартовия състав, въпреки първоначалните съмнения за неговото състояние.

