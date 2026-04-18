9113 дни по-късно: как възроденият Ковънтри се върна в Премиър лийг

След 25 години Ковънтри отново е във Висшата лига. Изминаха 9113 дни, откакто тимът изпадна – след загуба с 3:2 от Астън Вила на 5 май 2001 г. – а след това „небесносините“ тръгнаха надолу.

След 11 години в Чемпиъншип те изпаднаха в Лига 1 и през 2013 г. влязоха в процедура по несъстоятелност. Завръщането сред елита изглеждаше далечна мечта на фона на драмите около споделените стадиони с Нортхамптън и Бирмингам, непопулярната собственост на Sisu, многобройните протести и дори обсъждания в парламента.

Феновете организираха шествия, имаше и нахлувания на терена срещу ръководството, което през 2023 г. продаде клуба на Дъг Кинг след 13 години, през които отборът дори стигна до четвъртото ниво за първи път от 59 години.

Възраждането дойде под ръководството на Франк Лампард и след като си осигуриха промоция с равенство 1:1 срещу Блекбърн в петък, „небесносините“ отново имат повод за празник.

Ковънтри изненада дори самия себе си. Източници признават, че е имало умерен оптимизъм в началото на сезона, но никой не е очаквал толкова бърз успех. Основите бяха поставени още в предсезонната подготовка, като спокойното влияние на Лампард се оказа ключово в първото му лято с отбора, след като замени любимеца на феновете Марк Робинс през ноември 2024 г.

Вратарят Карл Ръшуърт, привлечен под наем от Брайтън, оказа най-голямо влияние, но съставът до голяма степен е същият като миналия сезон, с изключение на зимните попълнения Ромен Есе и Франк Ониека.

Хора от клуба са впечатлени от начина, по който Лампард е издигнал отбора след разочарованието през миналия сезон. В съблекалнята целта се е променила от директна промоция към спечелване на титлата, след като се утвърдиха в топ 2.

Лампард получи работата пред бившия играч Джон Юстас, като собственикът Кинг е голям негов почитател. Кинг има офис на тренировъчната база, където е редовно присъствие – разговаря със служителите и познава всички по име. Често може да бъде видян в столовата да си прави кафе и да говори с готвача. Няма отделна зона за първия отбор, което създава по-приобщаваща атмосфера.

За играчите базата се е превърнала в място за изграждане на колектив – модернизираната фитнес зала позволява всички да тренират едновременно, докато преди това са се редували. Дори пътят към базата е обновен – модерна и добре осветена инфраструктура заменя старите занемарени тревни площи.

Лампард носи аурата на футболист, спечелил всичко на клубно ниво, и влиянието му убеждава играчи да подпишат с Ковънтри, дори когато имат други опции. Част от работата му е да държи ангажирани всички – както новите попълнения, така и по-опитните играчи, които не получават много игрово време.

Той помогна на футболисти като Брандън Томас-Асанте да се развият – играч, който можеше да напусне за Блекбърн или Дарби, но вместо това удвои головете си спрямо миналия сезон. Лампард вярваше, че може да подобри нападателя, впечатлен от неговото отношение и отдаденост.

Източници споделят за увереността, която е вдъхнал на играчите, особено след болезненото отпадане на полуфиналите срещу Съндърланд миналия сезон. Отборът се възстанови трудно, но хората около него смятат, че Лампард е помогнал именно благодарение на своя опит като играч.

Той също така държи близо до отбора ветерани като Джейк Бидуел и Джейми Алън, както и вратаря Бен Уилсън, които са важни фигури в съблекалнята. Капитанът Мат Граймс също играе ключова роля с мотивационни речи, особено в трудни моменти като януарския спад.

В крайна сметка всички играчи вярват на Лампард, въпреки че знаят, че през лятото ще има промени заради Висшата лига. Мениджърът, от своя страна, е защитил отбора от напрежението на промоцията:

„Опитвам се да съм прост и директен. Не обичам да говоря много. Моят опит преди 15 години е различен, но това е предимство – преживял съм го.

Мога да дам лични примери, които да повлияят на играчите. Бил съм в такива ситуации. Всеки мач е опасен, ако не подхождаш правилно – ако се отпуснеш или се поддадеш на напрежението. Затова се старая да е просто, а когато трябва – ги подбутвам.“

Тези „подбутвания“ рядко са били нужни – Ковънтри загуби поредни мачове само веднъж този сезон. През януари преднина от 10 точки се стопи, но оттогава отборът загуби само веднъж в 13 мача, печелейки осем.

Мидълзбро дори излезе начело през февруари, но Ковънтри ги победи с 3:1 и си върна контрола. В последните 99 сезона Ковънтри има едва пет серии от пет поредни победи – три от тях са под ръководството на Лампард.

„Заповядайте“, пошегува се той. „Щастлив съм, разбира се, но това е заслуга на играчите и щаба. Дойдохме тук преди година и нещо и всичко беше ново и за нас. Наслаждаваме се, но момчетата работиха изключително здраво. Те са тези, които го постигат.“

Най-голямата промяна е в манталитета на отбора. След години на трудности, феновете имаха песимистично мислене, но завръщането във Висшата лига възстанови вярата.

„Гледах ги как падат в дивизиите. Може би феновете имат право да мислят така“, каза Лампард. Аз израснах като фен на Уест Хем – беше подобно. В Евертън също. Това е човешка природа – да очакваш най-лошото. Но така е – трябва да страдаш, за да оцениш хубавите моменти.“

Коментар на Ник Машитър за bbc.com

