Шефилд Уензди с рекордно ранно отпадане от Чемпиъншип

  • 22 фев 2026 | 17:32
Шефилд Уензди записа антирекорд, след като стана първият в историята на английския футбол, който изпада още през февруари. "Кукумявките" загубиха с 1:2 при гостуването си на градския съперник Шефилд Юнайтед в среща от 33-тия кръг на Чемпиъншип и цели тринадесет кръга преди края на сезона тимът вече няма и теоретични шансове за спасение. Това се дължи до голяма степен и на административното наказание, което бе наложено на клуба, който е с отнети 18 точки. 

От началото на сезона Шефилд Уензди има само една победа, която дойде през септември. Тимът загуби последните си 11 мача и в момента е с актив от -7 точки на последното 24-то място във второто ниво на английския футбол. Предпоследният Оксфорд Юнайтед е с 29 точки, а Уест Бромич Албиън, който е първият над чертата на изпадащите, е с 34 точки - на цели 41 пред Уензди.

От октомври насам Шефилд Уензди се намира в администрация, а клубът, който има 158-годишна история, продължава активно да търси нов собственик.

